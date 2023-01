ZAGREB - Snijeg pada u svim krajevima Hrvatske, a najviše ga ima u Gorskom Kotaru gdje je napadalo i dosta novog snijega. Snijeg je oko 10.00 časova počeo da pada i u Zagrebu, ali se ne zadržava na tlu.

Hidrometeorološki zavod Hrvatske objavio je u 7.00 sati novu visinu snijega - na Sljemenu je palo novih 11 centimetara snijega, da da je ukupna visina 41 centimetar; na Zavižanu s novih 19 centimetara ukupna visina snijega 72 centimetra, a u Begovom Razdolju visina snijega iznosi 42 centimetara, od čega je 17 centimetara novog snijega.

Snijega na tlu ima širom Like i Gorskog Kotara.

Zbog vremenskih uslova došlo je do problema na putevima, a u Hrvatskom auto-klubu kažu da su za sav saobraćaj otvoreni auto-putevi Zagreb-Split-Ploče i Rijeka-Zagreb.

Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto mogu voziti auto-putem Zagreb-Split-Ploče /zimski su uslovi na putu Čeglje-Karlovac-Vaganac-Ondić-Palanka-Vrlika -Očestovo kod Knina);

- iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri mogu voziti auto-putem Rijeka-Zagreb /zimski uslovi na putu Zdihovo-Delnice-Kikovica/.

Zbog saobraćajnog udesa na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje jedan u smjeru graničnog prelaza Rupa vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 kilometara nna sat.

Zbog vode na kolovozu zatvoreni su pojedini putevi u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Meteorolozi za danas predviđaju u unutrašnjosti pretežno, a na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s padavinama. Biće kiše, na Jadranu mjestimično i pljuskova i grmljavine, a u višim planinama snijega. Uz postupni pad temperature zraka susnježica i snijeg očekuju se i u nizinama, osobito sjeverozapadne Hrvatske, a mogući su ponegdje i uz obalu sjevernog Jadrana.

U Dalmaciji će duvati umjeren do jak, na udare i olujan južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura u jačanju.

I sutra bi u unutrašnjosti ponegdje trebalo biti susnježice i snijega, a u Dalmaciji mjestimično kiše. Sutra će jutarnja temperatura biti niža - od minu četiri do nula, na Jadranu između dva i sedam, a najviša dnevna od minus jedan do četiri, na moru i do 11 stešeni Celzijusovih.