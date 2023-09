Snimak zlostavljanja konja navodno snimljen u karlovačkom predgrađu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

KARLOVAC - "KAportal" je dobio uznemirujući snimak zlostavljanja konja a koje se navodno dogodilo u štali u naselju Orlovac kod Karlovca.

Snimak je hrvatskim medijima poslao čitalac koji je iz razumljivih razloga to učinio anonimno, a na upit medija zašto nije pozvao policiju, rekao je da nije on to snimio nego neka druga osoba.

Na snimku je vidljivo da konja tuku štapovima i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", ali to zlostavljača ne sprečava da ga i dalje nastavi tući.

Da stvar bude gora, vidi se da je zlostavljanje životinje prenošeno uživo na društvenim mrežama i da je bilo komentara osoba koje su na to reagovale sa smijehom.

Hrvatski mediji se nadaju se da će policija ili druge nadležne službe istražiti ovaj slučaj i da zlostavljači neće proći nekažnjeno, prenosi "Telegram.hr".

Video možete pogledati OVDJE, ali vas moramo upozoriti da je prizor uznemirujući i srceparajući.