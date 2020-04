Snimci iz karantina u Beogradu: Pacijenti feštali na Sajmu

Na Beogradskom sajmu, gdje su smješteni pacijenti sa najblažim simptomima korona virusa, atmosfera je, sudeći po snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama - vesela.

Najprije smo imali ne baš prijatne slike gomile kreveta koje su prošle nedjelje planule u javnosti, a potom i umirenja nadležnih da "nije tako strašno kao što na prvi pogled izgleda", a sada nam stižu snimci sa žurki koje pacijenti prave.

U, još skoro pa praznom sajmu, gdje svaki glas odjekuje, svjetlo je prigušeno, a noći duge, psihički sigurno dobro dođe i malo zabave.

"Ae tu majicu skini, brate", priča neko šaljivo dok muzika trešti, a u rukama su flaše pića.

Ali, ipak, to je bolnica, i nekome je možda potreban i mir, pa možemo samo da se nadamo da ova slavlja ne traju dugo i da su, praktično, samo neke zdravice.

Jer, ako se Sajam napuni, buka može postati kao ona u vrijeme novogodišnjeg vašara.

Žurka u pidžami

Ovo nije jedini snimak zabave na Beogradskom sajmu tokom korona virusa. Nedavno se pojavio i snimak zabave u pidžamama, takođe uz pjesmu i smijeh.

Pacijenti na Sajmu bude se u 6 sati ujutru, da bi od 6.30 do 8 sati mogli da održavaju ličnu higijenu, a potom im od 8 do 9 sati slijedi doručak. Naredna dva sata, do 11 sati, predviđeno je za ljekarske preglede i terapije.

U isto to vrijeme, dakle od 9 do 11 sati predviđeno je i čišćenje i dezinfekcija prostorija u hali.

Od 9 do 12 predviđene su slobodne aktivnosti (čitanje i slično). Prije ručka, predviđenog u terminu od 13.30 do 14.30, predviđeno je i vrijeme posvećeno održavanju lične higijene od 12 do 13.30.

Poslije ručka sledi još jedna doktorska vizita, pa slobodne aktivnosti. Vrijeme određeno za održavanje lične higijene predviđeno je i od 18 do 19 časova. A večera je od 19 do 20 časova. Slijedi slobodno vrijeme i noćni odmor koji počinje od 22 časa i traje do 6 ujutru.

Pacijent je obavezan da ponese svu svoju medicinsku dokumentaciju i lijekove koje pije kao svoju redovnu terapiju.

Trebalo bi da ponese i stvari potrebne za ličnu higijenu, pidžamu, papuče, patike, trenerku ili drugu udobnu odjeću i to za barem 2 presvlake.

Za liječenje na sajmu pacijentima će trebati i peškiri, bade mantil (po želji), čaša, najbolje plastična, toalet papir i ubruse takođe mogu ponijeti po želji.

Posteljina je obezbijeđena, ali može se nositi i svoja.

Pacijenti mogu da ponesu svoje telefone, laptop ili tablet računare. Treba ponijeti i punjače, mada će biti na sajmu dodatnih za one koji zaborave svoje. Nije loše ponijeti i slušalice, ali zvučnici su, ipak, suvišni, piše "Telegraf.rs".

Prema posljednjim podacima, na Sajmu se nalazi 88 pacijenata, a ima 3.000 kreveta.

Ukupno je u srpskim bolnicama smješteno 1.082 pacijenata, a virusom je zaraženo 1.908.

Preminuo je 51 pacijent.

Najmlađa osoba zaražena korona virusom u Srbiji, ima 3 godine, i ona je iz Novog Pazara koje postaje novo žarište COVID-a 19.

U ovom gradu, koji do 2. aprila nije imao nijednu oboljelu osobu, sada ima 22 inficiranih korona virusa.

Više od 1.700 osoba je u izolaciji.