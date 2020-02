Šojgu Srbima donosi moćno rusko oružje

​Sa posjetom ministra odbrane Ruske Federacije Sergejem Šojguom 17. februara u Srbiju stiže hibridni PVO sistem "Pancir".

Ruski geopolitičar Leonid Savin kaže da će poslije ove posjete srpska vojska biti još snažnija zahvaljujući moćnom sredstvu protivvazdušne odbrane.

"Očekujem da će dio sistema "Pancir" stići u Srbiju sa ministrom Šojguom, a svakako ne isključujem mogućnost da uz ovaj sistem stigne i neko drugo sofisticirano naoružanje", kaže Savin, ne želeći da precizira o kom oružju je riječ, prenosi srbijadanas.com.

Ističe da posjeta ruskog ministra odbrane predstavlja logičan nastavak bilateralne saradnje kojoj se kao glavni oponenti, kako podvlači, prikazuju NATO i zapadne sile.

"Postoji taktički aspekt ove posjete jer se ona dešava paralelno sa Minhenskim bezbjednosnom konferencijom i predstojećim velikim manevrima NATO u Evropi. Ovde ne treba isključiti ni humanitarni aspekt, gdje posebno mjesto ima 75 godina od pobjede nad fašizmom, što će u Rusiji biti proslavljeno 9. maja", zaključuje Savin.

Urednik portala Tango Six Petar Vojinović smatra da je sistem “Pancir” dovoljan za odbranu Srbije i da moćniji od njega u ovom trenutku nije potreban.

"Ukoliko je "Pancir" to iznenađenje koje nam donosi Šojgu, a o kome na tako zagonetan način priča predsjednik Vučić, onda je u pitanju njegova brža i prevremena isporuka našoj vojsci. To za Šojgua nije ništa ni čudno ni novo jer je lično on izdejstvovao bržu isporuku helikoptera mi-35M, koje smo dobili krajem prošle godine", navodi Vojinović.