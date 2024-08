Šokantno svjedočanstvo bivše djevojke Uroša Blažića

Suđenje okrivljenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro, a njih 12 teško ranio završeno je u Specijalnom sudu u Beogradu.

Okrivljeni je priznao zločin, ali nije pričao o krvavom piru koji je počinio.

Sudija Lidija Jovanovski navela je da su saslušani svi koji su planirani i da su završili sa tim dijelom postupka, a da na narednom ročištu planira da se iznosi dokazni materijal, brojna vještačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023. a koja je kasnije potvrđena od strane prvo Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu, prenosi Kurir.

Prethodno je, Više javno tužilaštvo u Smederevu predložilo i da se sasluša A. Đ., bivša djevojka okrivljenog Uroša Blažića. Advokati su se složili sa ovim prijedlozima, a Kurir je ranije pisao o njenom iskazu koji je dala u nadležnom tužilaštvu, gdje je navela "da ga se plašila i da ju je prisiljavao na seksualne odnose".

“Bila sam u emotivnoj vezi sa Urošem neka tri meseca, od avgusta do oktobra 2022. U periodu pred raskid dešavalo se da ja ne želim da imam seksualne odnose sa Urošem, ali bi on insistirao i ja bih morala da pristanem. Plašila sam ga se”, izjavila je ona na saslušanju i objasnila da je okrivljenog upoznala u avgustu te godine kada je brala šljive kod njega u nadnici.

A.Đ. je objasnila da je vidjela oružje u kući okrivljenog.

“Jednom prilikom kada sam spavala kod Uroša videla sam da ispod jastuka drži pištolj. Bio je sive boje sa crnom drškom. Pitala sam ga odakle mu pištolj, a on mi je rekao da je to njegov pištolj i da za njega ima dozvolu. Tražila sam da ga skloni i on je to uradio”, rekla je ona i dodala da joj je Uroš rekao i da njegovi otac i deda imaju lovačke puške.

Kako se navodi u optužnici, koju je potvrdio Apelacioni sud, djevojka je vezu sa okrivljenim opisala kao lijepu samo prvih mjesec dana. Opisala je i situaciju kada je Uroš Blažić bio agresivan prema njoj.

“Jednom se desila neprijatna situacija kada smo se posvađali u kolima, dok me je vraćao kući. Zaustavio je kola, izbacio me nasred puta u Malom Orašju i rekao: "Izađi da te ne bih udario!". Bio je veoma besan i ljut, nikad ga nisam videla takvog. Na kraju sam ga molila da me odveze kući, jedva je pristao”, posvjedočila je i dodala "da je raskinula sa Urošem kada je počeo da je laže."

Prema njenim riječima, uslijedili su i problemi jer je ona kao srednjoškolka morala da krene u školu.

“Tražio je od mene da prestanem sa redovnim školovanjem i da nastavim vanredno 4. razred, što ja nisam želela. Ubeđivao me je da se i njegova snaja udala mlada za njegovog brata i da se lepo slažu, kao i da to nije ništa strašno”, ispričala je A. Đ. i dodala da joj je smetalo što je Uroš zahtijevao da sve bude po njegovom.

“Svakog dana sam bila kod njega, a kada bih predložila da idemo do Mladenovca ili Smedereva Uroš ne bi želeo, pod izgovorom da je umoran ili da mu ne odgovora društvo”.

Hvalisavac

A. Đ. u svom iskazu navela je da se okrivljeni Uroš Blažić često hvalio kako dobro zarađuje.

“Bio je veliki protivnik cigareta i alkohola, ali je voleo da ide u teretanu. Videla sam u kuhinji da je imao neke velike crne kutije u kojima je bio prah, a na njima je naslikano nešto za trening”, navela je A. Đ. u avgustu u nadležnom tužilaštvu i dodala:

“Uroš je bio opčinjen motorima, često smo gledali domaće filmove, a obožavao je i seriju "Crni Gruja". Nikada se nije žalio da ima loše odnose sa meštanima jer se nije ni družio sa njima. Smatrao da je poseban i bolji od njih zato što je školu završio u Beogradu i tamo je imao prijatelje”.

Kako je potom dodala, posljednji put se čula sa njim za Novu godinu i Božić kada joj je čestitao praznike.

“Tražio je da dođem kako bi mi vratio neke stvari, ali sam rekla da mi nisu potrebne, plašila sam se da bi opet mogao da bude agresivan prema meni”, rekla je ona i dodala da je tada od njega tražila da je više ne zove, što je on i uradio.

Svaki dan bili zajedno

A. Đ. je u tužilaštvu posvedočila o tome da je tokom veze svaki dan bila sa Urošem Blažićem.

“Svaki dan sam bila kod njega, a često se dešavalo i da idemo kod njegovih na ručak. Uroš je jako poštovao svog oca, u njemu je video autoritet, dok je sa majkom imao hladniji odnos”, rekla je A. Đ.

