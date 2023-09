Šole: Priština hitno da se angažuje u dijalogu sa Beogradom

NJUJORK - Specijalni savjetnik američkog Stejt departmenta Derek Šole zatražio je od Prištine da se hitno angažuje u dijalogu sa Beogradom, radi normalizacije odnosa.

Šole je na društvenoj mreži Twitter naveo da je u Njujorku razgovarao sa predsjednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani o deeskalaciji napetosti na KiM i "hitnom uključivanju u dijalog koji se vodi uz posredstvo EU za normalizaciju odnosa sa Srbijom" što je, ključno za regionalnu stabilnost i evrointegracije.

"Dobar razgovor sa predsjednicom Vjosom Osmani o našoj zajedničkoj posvećenosti evroatlantskoj budućnosti Kosova, potrebi za deeskalacijom tenzija, i hitnom angažovanju u dijalogu koji se vodi posredstvom EU radi normalizacije odnosa sa Srbijom - što je ključ regionalne stabilnosti i EU integracija", naveo je Šole.

