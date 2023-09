Spačekom zbog fudbala prešli 3.100 km

Od Zagreba do Jerevena, prema "Via Michelinu", je 3.060 kilometara, a put, sa stajanjem, noćenjem, traje više od 50 sati. I ne bi to bilo možda ni toliko čudno da hrvatski navijači na takav put nisu krenuli sa - Spačekom!

Citroen 2CV predstavljen je 7. oktobra 1948. i proizvodio se do kraja osamdesetih godina.

Malo je automobila u istoriji izazvalo toliko polemika, osporavanja, podsmijeha, ali istovremena i bezgraničnih simpatija i oduševljenja kao Spaček.

Da bi se došlo do Jermenije, morali su proći kroz Srbiju, Bugarsku, Tursku da bi napokon ušli u Jermeniju.

Inače, hrvatski navijači Spačekom su proputovali cijelu Evropu, bili su na mnogim utakmicama Hrvatske, a velike simpatije izazvali su kad su 2009. došli u Kazahstan.

Taj put je troje navijača iz Samobora koji su krenuli put Astane, a samo u jednom smjeru napravili su 7.500 kilometara. Put su započeli 25. septembra preko Mađarske, Ukrajine, Litvanije i Rusije, a prije dolaska u glavni grad Kazahstana, prošli su sve i svašta.

Srećom, na sve probleme na koji su naišli na putu kasnije su gledali sa simpatijama.

Dvaput je Spaček potpisao kapitulaciju i pokvario se, nekoliko su puta ostali bez goriva, lokalna policija tražila im je novac kako bi im dozvolili nastavak putovanja.

Inače, većina hrvatskih navijača u Jerevan je stigla avionom preko Beča pa je trenutno u glavnom jermenskom gradu tristotinjak hrvatskih navijača, prenose "24 Sata". Mnogi nemaju ulaznice jer se za gostujuće navijače nisu prodavale ulaznice.

Ali u gradu nije zabilježen nijedan incident, hrvatski navijači primljeni su izuzetno dobro, čak su i zapjevali s Jermenima ali, kako stvari stoje, na stadion neće moći.