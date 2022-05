Špekulant izazvao nestašicu šećera, inspekcija na lageru našla 2.000 tona

BEOGRAD - Nestašicu šećera izazvao je špekulant, a isporuke šećera danas i narednih dana biće u količinama koje daleko nadmašuju potrebe, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.

U izjavi za RTS on je rekao da je nestašicu šećera izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju.

Kandić je naveo da će danas i narednih dana oba proizvođača šećera isporučivati do 400 tona.

On je istakao da se u normalnim situacijama troši 260 tona dnevno.

Naveo je da je količina od 400 tona dnevno dogovorena s proizvođačima na sastancima prethodnih dana i da su svi svjesni da se situacija sa šećerom mora razriješiti.

Kandić je naveo da ne može da tvrdi da šećera ima trenutno u svim supermarketima u Srbiji, ali da će se u narednim danima situacija sa šećerom popraviti.

"Cijena šećera je uredbom Vlade ujednačena za sva pakovanja, tako da više neće biti potrebe za enormnom kupovinom šećera u kilskim pakovanjima, što je bila do sada situacija. U prvih 20 dana maja i više od 200 posto je porasla tražnja za tom vrstom šećera", rekao je on.

Dodao je da je veletrgovac iz Kolubarskog okruga bio jedan od ključnih faktora za nestašicu i da je zajedničkom akcijom tržišne i poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa utvrđeno da kod njega na lageru uskladišteno 2.000 tona šećera u pakovanju od jednog kilograma.

"To je desetodnevna potreba Srbije kompletne za kilskim pakovanjem šećera, a za taj dio Srbije koji je on snabdijevao, to je količina koja premašuje mjesec dana", naveo je on.

Dodao je da je on u prethodnih mjesec dana pustio na tržište svega oko 25 tona kilskog pakovanja šećera, otprilike jedan šleper, a ostalih pakovanja, odnosno u rinfuzu šećera, koji je bio i do 30 dinara skuplji, pustio na tržište 10 puta više i tako izazvao poremećaj.

Kandić je naveo da je ta firma kod proizvođača imala 30.000 tona šećera, što je desetina ukupne godišnje proizvodnje u Srbiji.

On je ocijenio da je najveći problem što taj šećer nisu puštali u prodaju.

"Inspekcijski organi i danas rade svoj posao. Tamo se i dalje utvrđuje činjenično stanje", rekao je on.

Upitan da li je Ministarstvo trgovine moglo da spriječi situaciju sa šećerom, Kandić je objasnio da ne postoji zakon koji će spriječiti špekulacije.

On je pozvao građane ukoliko primijete da je u nekoj prodavnici cijena šećera u pakovanju od jednog kilograma viša od 89,99 dinara, u pitanju kršenje uredbe Vlade Srbije i da to prijave tržišnoj inspekciji.