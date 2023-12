Splav "Kartel" nije imao potrebnu plovidbenu dozvolu

BEOGRAD - Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Slobodan Milošević izjavio je danas da splav "Kartel" koji je u subotu uveče potonuo, nema potrebnu dozvolu Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

On je za Tanjug objasnio da će vještak na osnovu tehničke dokumentacije koju Uprava posjeduje doći do rješenja i saznanja zbog čega je splav "Kartel" potonuo.

Milošević kaže da postoje tačna pravila koja su određena pravilnikom o tehničkim pravilima za plutajuće objekte i čamce kako bi jedan splav bio bezbjedan za rad.

Kako je naveo, prvo se podnosi zahtjev koji mora da podnese vlasnik splava ili ovlašćeno lice, a nakon toga stručna lica Uprave izlaze na pregled i utvrđuju činjenično stanje na samom splavu.

Prema nejgovim riječima, splav mora da posjeduje određene debljine limova pontona, određene debljine konstrukcije, mora da ima potrebnu tehničku dokumentaciju, u koju, napominje on, spada i pristupni most jer se on smatra dijelom plutajućeg objekta.

"Poklopci, revizioni otvori koji moraju stalno da budu zatvoreni, ojačani sa vakuum gumama. Na splavu moraju da budu stručna lica koja se brinu o održavanju splava, takođe moraju da budu prsluci za spasavanje, hidranska mreža, razne pumpe upravo zbog ovakvih stvari kada dođe do primanja vode na samom objektu", naveo je Milošević.

Govoreći o propisanom broju ljudi koji može da se nađe na splavu, Milošević kaže da se na osnovu stabiliteta objekta, dimenzija, plana evakuacije i nosivosti računa propisana težina mase koju jedan objekat može da nosi.

Napominje da ne može da bude ni jedna osoba ili objekat više nego što je propisano određenom težinom mase koju može jedan objekat da nosi.

"Najvažnije je da nije bilo žrtava, policija je odradila svoj posao besprekorno i zbog toga nemamo teže povređenih ili stradalih osoba. Pozivam sve vlasnike splavova da se registruju, da ispune uslove i da se poštuje broj propisanih osoba. Apelujem i na omladinu i građane koji gostuju na tim splavovima da vode računa, da na ulaznim vratimo postoji tabla gde piše maksimalan broj osoba, da ne ulaze na objekat ukoliko golim okom može da se proceni da li ima više osoba od dozvoljenog", rekao je Milošević.

