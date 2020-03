Splitski "Mad Max" ponovo iza rešetaka

Adrian Petričević, splitski "Mad Max" kako su ga prozvali, koji divlja ulicama grada vozeći velikom brzinom, ponovo je u zatvoru na Bilicama. U petak su ga priveli na Prekršajni sud u Splitu zbog nove serije saobraćajnih prekršaja koje je policija detektovala u posljednjem video snimku s "BMW šesticom", prenosi 24sata.hr.

Petričević je iznio odbranu, a sudija ga je poslao na 15 dana u zatvor. Zadržavanje mu je određeno do 13.30 sati 13. marta.

Petričevića je Prekršajni sud u Splitu osudio u dva postupka na 95 dana zatvora i 27.000 kuna kazne zbog serije prekršaja koje je počinio motociklom "suzuki".

Prekršaji su konstatovani pregledom videa u trajanju od 24 minuta. Sud je u drugom postupku oduzeo Petričeviću "suzuki" i izrekao mu zabranu upravljanja svim kategorijama motornih vozila, ali presuda nije pravosnažna.

Sa "suzukija" na "BMW"

Policija je prošle nedjelje brzo reagovala nakon zahtjeva medija svega 24 sata nakon objave posljednjeg videa s "BMW-om". Vozilo je "palo" na vanrednom tehničkom pregledu i ustanovljeno je da su određene izmjene na šasiji opasne.

Policija mu je skinula tablice s auta, a dan posle priveli su ga na sud odakle je odveden u zatvor na Bilice. Sudija još nije zaključio postupak. Ispitaće još neke okolnosti slučaja i onda donijeti presudu.

Otac: Ma to su američki specijalni efekti

Kad je Adrian dobio kaznu za divljanje na motoru, njegov otac rekao je za 24sata.hr kako njegov sin i prijatelji imaju opremu za videomontaže.

"To su sve montirani videi, da ljudi više obraćaju pažnju. Ništa to nije realno, sve je montirano. Onoj jurnjavi su dodati brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su vanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali vanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal", rekao je otac.