Spopadao žene na ulici usred dana: "Popio sam previše vijagre"

Protiv četrdesetpetogodišnjeg I.S. iz Niša podnijeta je krivična prijava jer je u više navrata spopadao žene na ulici otkopčanih pantalona.

Više javno tužilaštvo potvrdilo je da je protiv njega podnijeta krivična prijava zbog nedozvoljenih polnih radnji. Međutim, ono što ovaj slučaj izdvaja o mnogobrojnih njemu sličnih je to što se manijak pravdao da je od žena tražio pomoć jer je imao problem zbog previše popijenih vijagri.

Kako piše beogradski "Telegraf.rs", on je prvi put uočen krajem jula na raskrsnici ulica Rendgenove i Dragiše Cvetkovića.

"Zastao je vozilom kraj jedne Nišlijke i kazao joj: 'Možeš li da mi pomogneš?' Žena je pomislila da mu je stvarno pozlilo, prišla mu je i onda videla da su mu pantalone otkopčane te da se drži za polni organ. Manijak je bio toliko drzak da mu nije smetalo da maltretira ženu koja je sa sobom vodila dete", objašnjavaju neimenovani izvori pomenutog portala, navodno upoznati sa ovim slučajem.

Nakon toga I.S. se odvezao dalje i na Bulevaru Nemanjića obratio se iz kola djevojkama koje su zastale na semaforu.

"On je i od njih navodno zatražio pomoć držeći se za polni organ. Te devojke su ga prijavile, nakon čega je klupko počelo da se odmotava. Pretpostavlja se da ima još žena koje je na isti način presretao ali ga one nisu prijavile", kažu naši sagovornici.

Bludnik je vrlo brzo identifikovan ali ono što je zaprepastilo organe gonjenja je neviđena odbrana koju je iznio.

"On je kazao da mu je pomoć zaista bila potrebna jer je tog jutra popio tri vijagre s obzirom na to da je imao zakazan seks pa je hteo da se 'pokaže'. Navodno, lekovi su veoma brzo delovali jer je popio veću količinu pa je prerano dobio erekciju zbog čega je morao da se olakša. Zbog toga je onanisao, a kako mu ni to nije pomoglo, zatražio je pomoć od prolaznica jer mu se učinilo da će se onesvestiti", navode izvori "Telegrafa".

Međutim, ustanovljeno je da ništa od navedenog nije tačno pa je protiv bludnika koji je povratnik u ovim djelima, podnijeta krivična prijava po kojoj postupa Više javno tužilaštvo.

Za krivično djelo nedozvoljenih polnih radnji propisana je novčana ili kazna zatvora do tri godine. Baš iz tog razloga, prijave se protiv izvršilaca podnose u redovnom postupku, odnosno ne određuje im se pritvor, što se dogodilo i u slučaju I.S.