Šprajc iz bolnice: Takva je to ekipa da i najveću budalu uspije dovesti u red

Zoran Šprajc, voditelj i urednik RTL-a ,doživio je juče infarkt.

Kako su objavili hrvatski mediji, njemu je ugrađen stent i osjeća se dobro.

Da se tako osjeća, ali i da povremeno voli obići bolnicu, Šprajc je otkrio na Facebooku.

On je pohvalio stanje u bolnici, odnosno novi odjel intezivne njege.

"Otkako me nije bilo ekipa je povukla novce iz EU fondova i napravila potpuno novi odjel intenzivne, plus nove sale i dnevna bolnica za koronarnu. I to sve tako moderno i high-tech s mnoštvom lampica, žica i ekrana, imaš osjećaj da si ušao u kliniku u Klivlendu a ne na kardiologiju u Dubravi", napisao je Šprajc.

Osim toga, on je pohvalio i osoblje bolnice, rekavši da su raspoloženi "kao da su i sestre i braća i doktori i doktorice i čistačice zadovoljni i s osnovicom i s koeficijentom, s dodacima i s prekovremenima".

"Pa nisam mogao odoljeti i ne iskoristiti priliku i zadržati se u tom dobrom društvu nekoliko dana i evo kao što pokazuju brojke na mom monitoru, takva je to ekipa da i najveću budalu uspije dovesti u red", napisao je Šprajc na Facebooku.