Spriječeno podizanje srpskog pravoslavnog hrama u Sloveniji

KOPER - Gradnja pravoslavnog hrama u Kopru, prvog nakon 80 godina, nikako da počne zbog birokratske odluke gradonačelnika tog grada, kaže sveštenik jerej Dejan Mandić.

Opština traži da otkupi zemljište, a da Islamskoj zajednici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi dodijeli jedan prostor koji bi koristili naizmjenično, piše Sputnjik.

U Kopru je u martu bio osvještan krst i zemlja na mjestu gdje je trebalo da počne gradnja pravoslavnog hrama ali do dana današnjeg to se nije dogodilo. Jerej Dejan Mandić podsjeća da je do Drugog svjetskog rata u Sloveniji bilo tri pravoslavne crkve, u Mariboru, Celju i Ljubljani, ali je Hitlerova vojska uništila mariborsku i celjsku, a zemljišta se nikada nisu vratila Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Od tada je jedino mjesto koje su vjernici imali za molitvu bila Ljubljanska pravoslavna crkva.

Zbog velikog broja pravoslavaca pojavila se potreba za parohom u Kopru i prije četiri godine sveštenik Srpske pravoslavne crkve jerej Dejan Mandić prešao je iz rodne Ljubljane u taj primorski slovenački grad. Kaže da je uspostavio kontakt sa tadašnjim gradonačelnikom Borisom Popovićem i da mu je predočio ideju da želi da gradi hram.

"Tamo živi između šest i devet hiljada pravoslavaca, uključujući Ruse i Ukrajince, kojih ima sve više. Više od 40 godina Srpska pravoslavna crkva u Kopru iznajmljuje Rimokatoličku crkvu u kojoj bogoslužimo. Postavlja se pitanje šta će se desiti ukoliko im taj prostor zatreba. Onda ostajemo na ulici", kaže jerej Mandić.

Popović je potom predložio lokaciju za hram na samom ulasku u grad iz pravca Ljubljane. Cijeli proces kupovine zemljišta bio je legalan - raspisan je opštinski tender i zemljište je kupio ktitor hrama Mladen Milanović Kaja iz Republike Srpske i poklonio ga crkvi. Lokaciju je obišao i patrijarh Irinej.

"Ta parcela ima građevinsku dozvolu, ali ne i dozvolu za sakralni objekat. Dozvole su dobijene i 90 odsto papirologije je završeno, ali je gradnja stopirana prošle godine poslije promjene gradonačelnika Kopra. Novi gradonačelnik Aleš Bržan ne shvata šta mi radimo, jer nije u pitanju niti lični niti interes nacije, nego isključivo vjere", kaže koparski paroh.

"Novi gradonačelnik na sve naše molbe već mjesecima govori ’vidjećemo‘, ali nas zapravo politički povezuje sa bivšim gradonačelnikom, što nam otežava da dobijemo dozvolu za početak gradnje. Zapravo, istina je da od 1941. godine do danas nikad niko nije ništa kupio za Srpsku pravoslavnu crkvu u Sloveniji i vjernici poštuju to što je Popović uradio za našu zajednicu", dodaje on.

"Pričali smo i sa predstavnicima Ruske ambasade u Ljubljani, koji nam daju bezrezervnu podršku", kaže jerej Mandić.

"Planiramo još jedan sastanak mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija sa gradonačelnikom Kopra Alešom Bržanom. Na prethodnom, Bržan je predložio mitropolitu da Srpska pravoslavna crkva i Islamska zajednica daju svoja zemljišta gradu, a da će on naći novi prostor koji će dijeliti dvije vjeroispovesti, što smo mi odbili", naglasio je sagovornik Sputnjika.