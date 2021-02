"Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost, ne mislim na zajedničku državu"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost, ali da pri tome ne misli na zajedničku državu i "razne besmislice".

"Zapamtite moje reči, bez obzira na teško iskustvo koje ima i moja porodica i ne samo iz Drugog svetskog rata nego i sukoba u BiH 1992. godine kada su sve kuće Vučića spaljene, Srbi i Hrvati će morati biti mnogo bliži, mnogo jedinstvenije raditi u budućnosti jer će to biti jedini način da opstanu", rekao je Vučić.

Vučić je ocijenio da su za Beograd odnosi sa Hrvatskom vrlo važni, te da Srbija nastoji da ne uvrijedi i povrijedi, bez obzira na različite stavove o brojnim istorijskim pitanjima, od Drugog svjetskog rata do akcije "Oluja".

On je naveo da odnosi Srbije i Hrvatske nikada neće biti laki i da nikada nisu bili jednostavni za razumijevanje, te da postoji neka vrsta negativnog odnosa, kao i mržnja kod jednog broja ljudi sa obje strane zbog svega što se događalo u prošlosti, a što različito tumače.

Vučić je rekao za hrvatsku televiziju RTL da ne misli da je razumijevanje između Srba i Hrvata veće, ali da je dobro da se ne lažu da su najbliži i da se vole najviše na svijetu, nego da se ti odnosi postave u nekakvu racionalnu ravan.

Na konstataciju da je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao "da se neće sastati sa njim dok ne da popis nestalih", Vučić je rekao da je to njegovo pravo, te dodao da Srbija želi da pronađe svakog nestalog Hrvata i ne želi ni na koji način sakriti nijednog zločinca.

"Mi smo spremni da Hrvatska kaže 'evo mi mislimo da se neko nalazi na tom mestu, u roku od 24 časa pošaljite svoje ljude, komisiju, zajedno sa našim ljudima iskopaćemo to mesto (grobnicu)'. Samo da biste videli da niko ništa ne krije. Sve što možemo naći, tražite i dobićete", istakao je Vučić.

On je rekao da ne može napraviti ono što ne postoji ili što je neko možda i namjerno uništio.

"Kada vidite oca koji traži svog sina i kojem oči zasuze... Je li vi stvarno mislite da ja znam gde je neko ubio tog čoveka i gde mu je sklonio telo? To mnogo više govori o vama nego o meni. Jer to u životu svom ne bih napravio. Neću ni govoriti da se traži jednak ili nešto veći broj Srba nego Hrvata, ali potpuno je svejedno", naveo je Vučić.

Kada je riječ o Srbima u Hrvatskoj, Vučić je rekao da su njihovi politički predstavnici uvijek imali samostalan pristup i da su oni dio hrvatske Vlade i djeluju u ime te Vlade, a da je Srbija tu da im uvijek pomogne u smislu ekonomske pomoći.

"Nikada ni na koji način, niti sam vršio pritisak na njih, niti me to zanima. Mene zanima da pomognem srpskom narodu koliko mogu. I kada se dogodi bilo šta što im predstavlja problem - mi smo tu, razume se uz hrvatsku Vladu, da im pomognemo kako god je moguće. U smislu ekonomske pomoći, podrške, slanja građevinskog materijala, svega drugog što je potrebno", istakao je Vučić.

On nije htio da se izjasni da li mu smeta to što predstavnici Srba idu na proslavu godišnjice "Oluje", ali je napomenuo da on to ne bi učinio da je na njihovom mjestu.

"Ali, ja nisam u njihovim cipelama. I zato poštujem to što oni donose svoje odluke samostalno. Oni svog srpskog roda ne mogu da se odreknu, kao ni svoje hrvatske države. I oni biraju šta će da rade i zbog sebe, svojih porodica i svoje budućnosti, ali i zbog budućnosti pripadnika srpskog naroda u Hrvatskoj", rekao je Vučić.

On je naveo da će sutra u Srbiju stići 150.000 doza vakcine "Astra-Zeneka", te dodao da će Srbija uskoro biti prva u Evropi po broju vakcinisanih, pa čak i ispred Velike Britanije, a da je po broju vakcinisanih sa dvije doze prva.

Na pitanje koju će vakcinu on odabrati, Vučić je podsjetio da je već rekao da bi uzeo kinesku, jer je pravljena tradicionalnim metodama, dodajući da se nada da bi Srbija mogla u maju ili početkom juna da dobije smjesu i počne pakovati rusku vakcinu "sputnjik", a pred kraj godine da preuzme kompletan transfer tehnologije da bi počela i proizvodnju.

"Naši kapaciteti bi u tom slučaju bili oko 20 miliona doza. Za nas je realno potrebno oko pet do šest miliona doza da vakcinišemo 2,5 do tri miliona ljudi. Sve ostalo bismo dali na raspolaganje, pre svega u regionu, kome je to potrebno", naglasio je Vučić.