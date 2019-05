Srbi iz Zubinog potoka: Došli su da nas ubiju, gledali smo kako pucaju na ljude

KOSOVSKA MITROVICA - Radenko Milovanović iz Zubinog Potoka, povrijeđen tokom jutrošnje akcije kosovske policije u tom mjestu, kaže da su pripadnici jedinica ROSU pucali na njih, upadali u kuće i maltretirali žene i djecu.

"Jurili su me i pucali na mene, skočio sam sa tri-četiri metra i povredio nogu, on je došao do mene i nastavio da puca na mene. Bili su maskirani, imali su fantomke i bili su pod punom ratnom opremom", rekao je Milovanović, koji je zajedno sa povrijeđenim Bobanom Janićijevićem zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica

"Jednostavno, ratno stanje...Sve su uništili. Mi smo goluruki bili, niko na njih nije pucao, kako smo se povlačili i postavljali prepreke da ne mogu da prođu, oni su sve rušili i palili. Ulazili su u kuće, maltretirali žene i decu", ispričao je Milovanović.

On je dodao da su pripadnici ROSU tukli sve koji nisu mogli da pobjegnu, a sedam lica je odvedeno.

"Došli su sa magistralnog puta do kuća i krenuli da pucaju. On je došao mene da ubije", rekao je Milovanović.

Milovanović je prilikom napada jedinica ROSU zadobio zatvorene povrede desne potkoljenice, a Janićijević otvorene povrede lijeve potkoljenice.

Jedan stanovnik Zubinog potoka, koji je želio da ostane anoniman, rekao je za "Index.hr" da je gledao kako pripadnici ROSU pucaju ljudima u noge.

"Specijalne jedinice kosovske policije izvršile su upad na sever Kosova. Upali su s borbenim i oklopnim vozilima. Pohapsili su određene ljudi koji su bili pored puta i koji su prolazili. Hapsili su i promatrače, neke od njih su prebili", kaže on i dodaje:

"Ušli su u prvo selo i naišli na barikadu od vozila i zapaljenih guma. Barikadu su postavili goloruki građani. Oni su to razbucali i pucali ljudima u noge. Građani su se povlačili, nisu imali nikakvo vatreno oružje. Napredovali su prema Zubinom potoku sa specijalnim jedinicima u oklopnim vozilima za razbijanje mase. Koristili su šok bombe, suzavac i bojevu municiju. Bio sam tu, video sam kako pucaju po ljudima. Napredovali su, narod im nije pružao veliki otpor. Gađali su naše oružjem, bacili su šok bombu u kafanu, prebili su jednog momka zato što ih je opsovao. Upali su i u kuću jednog Srbina i tu razbijali, demolirali kuću".

Načelnik Ortopedije Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Dragiša Milović rekao je da su dva pacijenta zadobila povrede donjih ekstremiteta, da su hirurški i ortopedski obrađeni i trenutno su van životne opasnosti.

"Očekujemo da tokom dana uradimo još neke preglede i analize, ali za sada njihovo zdravstveno stanje je zadovoljavajuće", rekao je Milović.

Povrijeđene je obišao predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je izjavio da pokušavaju da saznaju gdje se nalazi sedmoro građana Zubinog potoka koji su brutalno pretučeni i odvedeni u nepoznatom pravcu.