Srbi iz kninskog zaleđa: Svaku zategnutost prvo osjetimo mi

U selu Uzdolje kod Knina danas je, dan nakon proslave 25. godišnjice vojno-policijske agresije Oluja u tom gradu, održan pomen srpskim civilima koje su hrvatske snage u tom selu ubile 6. avgusta 1995. godine.

Uzdolje pripada Biskupiji, većinski srpskoj opštini nadomak Knina, a načelnik opštine Milan Ðurđević kaže za Tanjug da su za građane srpske nacionalnosti tog dijela Hrvatske važni odnosi dva naroda, jer, kako ističe, čim se desi bilo kakva zategnutost - oni "na terenu" to prvi osjete.

"Oluja, proslava te akcije i mnoge druge stvari koje su se ovde dogodile stvaraju breme, svima nama i ljudima je teško zbog svega toga. Ali, opet, kao i svi drugi ljudi, moramo da živimo. U svakodnevnim aktivnostima na ovom području, živimo sasvim normalno, kako mi međusobno, tako i sa većinskim hrvatskim narodom, koji ovde živi", rekao je Ðurđević.

"Ali, ne od većine hrvatskog stanovništva. Ima neodgovornih grupa ili pojedinaca koji, može se reći, uživaju u tome da s vremena na vreme isprovociraju i ovo malo nas ovdje što ima", priča Ðurđević.

Na dan obilježavanja Oluje svim Srbima u selu Uzdolje i uopšte u Krajini jako je teško, jer se sjećaju stradanja kroz koje su prošli pre 25 godina, a rane nikako da zacijele.

"Mi smo svi to doživjeli. Morali smo otići od svojih kuća, mnogi su tu stradali, mnogi ostali bez svojih najmilijih... Onda je lako da svako shvati kako se ljudi ovdje osjećaju u tom trenutku", kaže Ðurđević.

Na pitanje da li očekuju napredak u položaju Srba, ali i po pitanju kažnjavanja zločinaca, budući da za ubistvo osmoro starijih Srba u Uzdolju niko do sada nije odogovarao, Ðurđević kaže da se tome iskreno nadaju.

"Predstavnici srpske zajednice i Boris Milošević su, time što su prisustvovali proslavi Oluje u Kninu, podnijeli vrhunsku žrtvu. Mi više nemamo šta da podnesemo", kaže Ðurđević.

Tako da očekuje da nakon svega, uslijedi neki plan i program, jer je mnogo otvorenih pitanja između pripadnika srpske i hrvatske zajednice, od imovinsko-pravnih odnosa, stambenog zbrinjavanja, priznanja radnog staža, do najsitnijih stvari, poput dvojezičnosti...

"Milošević je istakao da je to zalog za budućnost, iako smo mi to ovdje teško prihvatili i bilo nam je teško što se to dogodilo tako, ali nadam se da ćemo neke rezultate postići i riješiti ono što Srbe ovdje tišti", kazao je Ðurđević.

Nada se i da će poruka predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o značaju odnosa Hrvata i Srba za ovaj dio Evrope doprinijeti normalizaciji tih odnosa.

"Mi, kao pojedinci, ne možemo na to previše uticati, ali nadam se i može nam pomoći. Kada su relaksirani odnosi Srba i Hrvata onda je i nama ovdje lakše. Čim se desi bilo kakva zategnutost u tim odnosima, mi ovde prvi to i osjetimo. Nadam se da će biti sve bolje i bolje", rekao je Ðurđević.

Pomen srpskim žrtvama organizovalo je Srpsko nacionalno vijeće opštine Biskupija, u prisustvu predsjednika SNV Milorad Pupovac, koji je poručio da će i narednih dana na mnogim mjestima na širem području Knina i Dalmacije biti održane komemoracije nevinim civilnim žrtvama, s ciljem da se one ne zaborave, da zločini budu osuđeni i da se gradi mir između Hrvata i Srba.