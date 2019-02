Srbi u Americi predali Trampu i Kongresu 37.000 potpisa: Traže pomoć za dešavanja na Kosovu

VAŠINGTON- Američki Srbi zatražili su od predsjednika SAD Donalda Trampa i Kongresa, uz 37.000 potpisa, da povuku svaku ekonomsku pomoć i podršku “Tačijevom kriminalnom režimu na Kosovu, u spoljnoj i domaćoj politici”, te da spriječi progon pripadnika neislamskih religija i uništavanje manastira i drugih tragova evropske kulture.

Peticiju i Rezoluciju su ugledni članovi Organizacionog komiteta srpsko-američke zajednice prije nekoliko dana uručili predsjedniku Trampu, ministru spoljnih poslova Majku Pompeu, kao i Predsjednicima Komiteta za spoljne poslove u Donjem Domu i Senatu, navodi se u saopštenju tog Komiteta.

U dokumentima koji su uručeni najvišim američkim zvaničnicima, kako se navodi u saopštenju, "traži se da Amerika najodlučnije osudi neprestani progon hrišćana i drugih neislamskih religija na Kosovu i spriječi dalje uništavanje manastira i drugih vjekovnih istorijskih tragova evropske kutlure".

Traži se i da "Amerika odmah povuče svaku ekonomsku pomoć i podršku Tačijevom kriminalnom rezimu Kosova u spoljnoj i domaćoj politici".

U dokumentima Peticije i Rezolucije, priloženim uz saopštenje, između ostalog se navodi da je Tačijeva vlast odgovorna za vođenje kampanje tihog genocida protiv nealbanaca, prvenstveno pravoslavnih Srba, da je ta kampanja rezultirala sa preko 150 oskrnavljenih i uništenih srpskih pravoslavnih crkava, manastira i drugih kulturnih i vjerskih objekata, kao i da je dvije trećine srpskog stanovništva protjerano iz svojih domova na Kosovu i Metohiji, uključujući 40.000 ljudi samo iz grada Prištine.

Iznose se činjenice da su Kosovo i Metohija kolijevka srpske civilizacije i od velikog značaja za identitet srpskog naroda, kao i da Tači stvara albansku vojsku uprkos protivljenju UN, EU i NATO, čime doprinosi destabilizaciji na Balkanu i ugrožava regionalnu sigurnost.

Iznosi se i podatak da su kosovski Albanci, muslimani, radikalizovani do te mjere da imaju jednu od najviših stopa učešća u ISIS-u na Balkanu, kao što su to dokumentovali "New York Times" i drugi mediji, kao i da su odgovorni za brojna teroristička djela u Evropi i protiv SAD.

"Samog Tačija Savjet Evrope identifikovao je kao šefa albanskog kriminalnog kartela sličnog mafiji koji se bavi trgovinom heroinom, oružjem i ljudskim organima", navodi se u ovim dokumentima i zbog toga se američki Kongres i američka vlada pozivaju da odmah povuku podršku ilegalnoj vojsci Hašima Tačija koja je formirana u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Traži se i da se donese rezolucija kojom se osuđuje Tačijev progon srpskih hrišćana, Jevreja, Roma i drugih manjina slično HR 390 , "Zakonu o pomoći i odgovornosti za genocid u Iraku i Siriji", kojim se odobrava pomoć hrišćanima progonjenim u Iraku i Siriji, a koji je nedavno potpisao predsjednik Tramp”.

U rezoluciji se na kraju poziva i na "održavanje kongresne rasprave o uticaju i troškovima američke spoljne politike u Srbiji i na Kosovu koja destabilizuje region".

"Akcija prikupljanja potpisa i dalje traje, kako bi se nastavio pritisak na američku administraciju", navodi se na kraju saopštenja.