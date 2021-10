Srbija će razmatrati pooštravanje mjera: "Kovid propusnice samo početak"

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije Branislav Tiodorović rekao je da će se naredne sedmice vjerovatno razgovarati o pooštravanju mjera.

Todorović kaže da će predložiti da kovid propusnice važe duže u ugostiteljskim objektima, ali i na nekim drugim mjestima.

Njegova ideja je da njihova primjena bude proširena u bar još dvije situacije:

"To će biti neophodno za tržne centre i za veća okupljanja. Mi smo predlagali da se smanji broj ljudi koji se mogu okupljati. Moramo da stanemo i da razmislimo da li je normalno organizovati svadbe, žurke i proslave u trenutku kad imamo visok trend novozaraženih i umrlih. Prema tome, moraju se mere pooštriti", poručio je on.

Komentarišući početak kontrole u ugostiteljskim objektima, gdje je od juče boravak nakon 22 sata uslovljen posjedovanjem kovid propusnice, Tiodrović je kazao da je "medicinski deo Kriznog štaba u startu rekao da pomenuta mera neće biti dovoljna".

"Odmah smo rekli da ta mera neće dati efekat kakav se očekuje. Ali, ja polazim od toga da je ova mera samo početak i da ćemo verovatno morati da razgovaramo sledeće nedelje o pooštravanju mera o uvođenju kovid propusnica za duži period", rekao je on.

Prema njegovim riječima, mladi ljudi čine najveći procenat pozitivnih na koronavirus.

"Međutim, među umrlima, najveći procenat čine starije osobe sa teškim hroničnim oboljenjima. Mi imamo sada situaciju da moramo da presečemo, da pokušamo da presečemo, tamo gde ima najviše okupljanja mladih. To se može i videti u svim našim gradovima gde ima noćnih klubova i restorana koji duže rade", navodi on. Tiodorović kaže da ipak ni to nije rešenje.

"Rešenje će biti ako stvarno skupimo snagu i ako se ne budemo delili na vakcinisane i nevakcinisane, već da stvarno stavimo ovu situaciju pod kontrolu. To znači da proširimo domet i da praktično svuda tamo gde je neophodno bude primenjena propusnica. Jedino bi od kovid propusnice trebalo da bude oslobođeno onaj deo koji se odnosi na snabdevanje hrane, lekovima i gorivom."