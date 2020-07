Srbija i Srpska će zajedno na Rači obilježiti godišnjicu "Oluje"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija i Republika Srpske 25 godina od progona 250.000 Srba iz Krajine obilježiti na Rači i da će zbog pandemije virusa korona ta velika srpska tragedija biti obilježena bez prisustva ljudi.

"Mi ćemo 4. i 5. avgusta obeležiti dan velike srpske tragedije. Obeležićimo tamo gde smo prvi put obilježili 2015. godine - na Rači", rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

On je naglasio da će na tom mjestu biti postavljeno spomen-obilježje, kao i spomen-park u sjećanje na sve one koji su morali napustiti svoja ognjišta, one koji su bježeći na traktorima ostavili svoje očeve, a na Petrovačkoj cesti izgubili i svoju djecu.

"Tu ćemo, baš na tom području, zajedno sa Republikom Srpskom napraviti spomen-park. Mi ćemo finansirati sa 95 odsto, Republika Srpska sa pet odsto i napraviti veliki spomen-park da se nikada ne zaboravi zločin najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata", rekao je Vučić.

On je rekao da je to način da se upute riječi zahvalnosti Krajišnicima što su Srbiju voljeli više od svega i što učestvuju u njenoj izgradnji i boljitku.

Vučić je naveo da za Srbiju "Oluja" nije "traumatično iskustvo" nego zločin etničkog čišćenja i da bi eventualno prisustvo Srba na proslavi "Oluje" u Kninu dalo neku vrstu legaliteta "Oluji".

"Ali, ti ljudi žive tamo. Kakvu god odluku da donesu, naše je da kažemo da ne možemo taj gest da podržimo, ali da će imati podršku Srbije za drugo", rekao je Vučić.

On je naveo da će Srbi konačnu odluku o učešću donijeti danas, a da je on o tome razgovarao sa predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

"Vi znate da smo mi postigli dogovor da nikada ne idemo jedni protiv drugih da nam se ne ponovi vreme uvođenje sankcija Srpskoj, da bi mogli da govorimo o srpskom jedinstvu. Ja lično ne mogu da podržim prisustvo naših ljudi na proslavi u Kninu, ali ih ni u jednoj sekundi neću optužiti da su izdajnici nego ću pokušati da razumem zašto su tu odluku doneli. Želimo pomirenje, a pomirenje može biti uz poštovanja svih žrtava", rekao je Vučić.

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima "Veritasa", tokom hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" iz svojih domova protjerano više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine operaciju "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je "Oluja" imala sve karakteristike genocida.