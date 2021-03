Srbija počinje proizvodnju "Sputnjika V"

BEOGRAD - Ministar za inovacije Nenad Popović izjavio je danas za Tanjug da će ruska vakcina protiv virusa korona "Sputnjik V" početi da se proizvodi u Srbiji, na Institutu "Torlak" do 20. maja.

To je, kako je rekao, potvrđeno danas na sastanku u Moskvi s njegovim ruskim kolegom, ministrom industrije i trgovine Denisom Manturovim, na kojoj je potvrđena mapa puta za organizaciju proizvodnje ruske vakcine u Srbiji.

"Na taj način, Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi rusku vakcinu i moći da je izvozi po celoj Evropi", naglasio je Popović.

Ministar je rekao da su u izradi mape puta učestvovali najkompetentniji instituti iz Rusije, prije svih, Gamaleja, Institutu koji je stvorio vakcinu "Sputnjik V", te Ruski fond direktnih investicija, rusko Ministarstvo industirije i trgovine i fabrika "Gemerijum", iz Vladimirske oblasti iz koje Srbija danas dobija najveći broj vakcina.

"Kada je reč o količinama, ovo je prva faza, u kojoj će biti proizvedeno četiri miliona vakcina", rekao je Popović.

Na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i zamjenika predsjednika ruske Vlade Jurija Borisova, 15. februara u Beogradu, izdat je nalog da se u roku od mjesec dana pripremi Mapa puta za uspostavljanje proizvodnje ruske vakcine u Srbiji.

"Uradili smo to i pre zadatog roka", rekao je Popović.

On je naveo i da će do kraja marta biti potpisan Sporazum o transferu tehnologija s ruskim partnerima, a do 16. aprila u Srbiju bi trebalo da stignu manje količine supstance od koje će biti napravljene validacione serije vakcine u Institutu Torlak.

"Ove validacione serije, u roku od nekoliko dana, biće poslate nazad u Rusiju na analizu koju sprovodi renomirani Institut Gamaleja", objašnjava Popović.

To ispitivanje, pojašnjava, traje 21 dan, a poslije potvrde njihove ispravnosti, ruska strana započinje regularnu isporuku većih količina supstance koja se koristi za proizvodnju vakcina u Srbiji.

Popović je istakao da "prva faza" proizvodnje ruske vakcine u Srbiji podrazumijeva transport supstance, punjenje bočica u skladu s najvišim tehnološkim standardima, pakovanje i distribuciju vakcina u Srbiji i regionu.

"Nakon uspostavljanja prve faze proizvodnje, započinjemo izradu Studije izvodljivosti o proizvodnji u takozvanom punom ciklusu, koja podrazumeva proizvodnju supstance u Srbiji. To će zahtevati nabavku složene tehnološke opreme i proširenje proizvodnih kapaciteta Torlaka, ali verujemo da proizvodnja u punom ciklusu može da bude započeta do kraja ove godine", rekao je Popović.

On je zahvalio ruskim partnerima na pomoći u lokalizaciji proizvodnje vakcine Sputnjik V u Srbiji.

"Ovo je istorijski trenutak za Srbiju. Uz pomoć naše ruske braće obnavljamo srpski suverenitet u proizvodnji vakcina, u čemu je naša zemlja nekada bila jedan od lidera u Evropi", rekao je Popović.