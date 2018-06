Srbija postigla dogovor sa MMF-om

BEOGRAD - Srbija i Međunarodni monetarni fond (MMF) postigli su dogovor da se, posredstvom MMF-ovog Instrumenta za koordinaciju politika, pruži podrška Beogradu u održanju makroekonomske i finansijske stabilnosti u naredne dvije i po godine, saopštio je šef tima MMF-a Džejms Ruf na kraju višednevne posjete Srbiji.

Ruf je rekao da ovaj dogovor o makroekonomskim politikama i reformama treba da odobri rukovodstvo i Izvršni odbor MMF-a okvirno sredinom jula, ali da MMF očekuje da će javne finansije Srbije i ove godine zabilježiti suficit, saopšteno je iz Misije MMF-a u Srbiji.

On je istakao da su makroekonomski izgledi Srbije i dalje dobri, te da fiskalna politika pod okriljem Instrumenta ima za cilj očuvanje pozitivnih rezultata koje nije bilo lako postići, radi obezbjeđenja stabilne silazne putanje javnog duga, uz pružanje podrške bržem održivom rastu.

"Rast je dostigao 4,6 procenata međugodišnje u prvom kvartalu i očekuje se da će dostići najmanje 3,5 procenata u ovoj godini. Inflacija je i dalje niska i procjenjuje se da će biti oko dva odsto do kraja godine zahvaljujući podršci odgovarajuće monetarne politike Narodne banke Srbije", rekao je Ruf.

On je dodao da je cilj da od 2019. godine ostane nizak ukupni deficit, što bi dovelo do smanjenja javnog duga na nivo ispod 50 odsto BDP-a do kraja programa sa MMF-om, te da bi to obezbijedilo prostor za povećanje kapitalne potrošnje, kao i za određena smanjenja poreskog opterećenja privrede i rada.

Takođe, kaže on, to bi omogućilo ukidanje privremenih smanjenja penzija iz vremena krize, kao i prelazak na novi sistem zarada u javnom sektoru, uz obezbjeđenje da ne poraste udio mase penzija i plata u BDP.

"Program će podržati sveobuhvatan paket reformi državne uprave. Završetak reformi sistema zapošljavanja i zarada biće od ključne važnosti za unapređenje efikasnosti javnih službi i obuzdavanje tekuće potrošnje", istakao je Ruf.

Dodao je da će reforma poreske administracije pomoći da se poveća efikasnost naplate poreza i unaprijedi poslovna klima, dok će jačanje fiskalnih pravila obezbijediti održivost budžetske politike na srednji rok.

Ruf je rekao da će ovaj instrument podržati vlasti Srbije u naporima da se pozabave utvrđenim slabostima okvira za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

"Primjena sveobuhvatnog paketa strukturnih i institucionalnih reformi ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja radi pružanja podrške bržem privrednom rastu predvođenom privatnim sektorom", rekao je Ruf.

Dodao je da prioriteti uključuju borbu protiv sive ekonomije, dalje povećanje učešća u radnoj snazi, reformisanje ili iznalaženje trajnog rješenja za javna i državna preduzeća i unapređenje kvaliteta i transparentnosti državne statistike.

Misija MMF-a boravila je u Beograd od 11. do 13. juna radi završetka razgovora o programu vlasti Srbije koji se tiče ekonomskih reformi koji bi podržao MMF putem Instrumenta za koordinaciju politika u trajanju od 30 mjeseci.

Instrument za koordinaciju politika je novi instrument koji je MMF uveo tokom 2017. godine s ciljem pružanja podrške zemljama kao što je Srbija, za koje bi bio koristan okvir politika predviđen programom MMF-a, ali kojima nije potrebna finansijska podrška MMF-a.