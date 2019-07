Srbija predstavila oklopnjake koje je dobila od Rusije

Deset oklopno-izviđačkih vozila pješadije BRDM 2, dobijenih od Ruske Federacije, prvi put je danas izloženo u niškoj kasarni "Mija Stanimirović".

Pored deset vozila BRDM 2, koja su došla iz Rusije, koloni je pridodato i jedno staro BRDM vozilo Vojske Srbije, prenosi "Sputnjik".

Tokom prikaza biće predstavljeni i tenkovi, kao i zaposjedanje položaja "Norama", samohodnim haubicama.

U skladu sa Vojno-tehničkim sporazumom, dogovorenim izmedu predsjednika Aleksandra Vucica i predsjednika Rusije Vladimira Putina, u Srbiju je stiglo 10 oklopno-izviđačkih vozila BRDM 2 u ugovorenom roku i bez bilo kakvih transportnih problema.

Oklopni izviđački automobil BRDM-2 namijnjen je za izvidanje u svim uslovima na kopnu i na vodi.

Kupola sa naoružanjem je žirostabilisana i omogućava gadanje i iz pokreta.

Oklopljen je sa čeone strane oklopom debljine 14 mm, sa bocne strane oklopom debljine 7 mm i sa podne strane od 8 mm.

Dodatna balistička zaštita sastoji se od 20 ploča debljine 6 mm i omogućuje zaustavljanje metka 7,62 mm i 12,7 mm sa svih strana. Prednja strana oklopa štiti od metka 14,5 mm na udaljenosti od 300 m.

Na podu vozila postavljen je protivminski tepih čime je poboljšana protivminska zaštita.

Naoružan je mitraljezima 14,5 mm KPVT čija je brzina gađanja 600 metaka/min i 7,62 mm PKT sa brzinom gađanja 700 metaka/min.

Sistem za upravljanje vatrom omugućava: Stabilizaciju naoružanja i nišanskih sprava prilikom gadanja, automatsko praćenje ose naoružanja sa osom nišanske sprave, blokiranje elektroprekidaca kada se naoružanje nalazi u položaju nebezbjednog otvaranja vatre i dovodenje naoružanja u položaj za popunu.

Na vozilo je ugrađena jedna trokanalna panoramska stabilisana sprava komandira, koja omogućuje detekciju cilja do 5 km danju i do 3,5 km noću, a raspoznavanje cilja po danu do 2,7 km i noću do 1,5 km.

Pored nje, ugrađena je i sprava nišandžije, koja je spregnuta sa mitraljezima KPVT 14,5 mm i PKT 7,62 mm.

Pored dvije sprave vozilo posjeduje i šest televizijskih kamera, koje članovima posade omogućuju osmatranje u vidnom dijelu dana, za vrijeme padavina i u sumraku.

Slika se prikazuje u crno-bijeloj boji na četiri multi-funkcionalna panela.

Posjeda se sastoji od pet članova, a to su komandir, vozač, nišandžija i dva izviđača.

Savlađuje vertikalni nagib od 30 stepeni, a bočni 25 stepeni.

Brzina kretanja po asfaltnom putu iznosi 90 do 100 km/h a po zemljanim putevima 40 do 50 km/h.

Radijus kretanja iznosi 1.500 km.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u nišku kasarnu "Mija Stanimirović", gdje prisustvuje prikazu 10 oklopno-izviđačkih automobila BRDM 2, dobijenih od Ruske Federacije.

Sa predsejdnikom su i ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, a prikazu prisustvuje i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.