Srbija razmatra potpuno zaključavanje, odluka narednih dana

BEOGRAD - Medicinski dio Kriznog štaba zatražio je danas na sjednici da se uvede potpuno zaključavanje, a konačna odluka biće donesena kroz nekoliko dana, prenio je novinarima poslije sjednice pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

"Beleži se povećanje broja zaraženih i ono što je medicinski deo štaba predložio danas, je da se maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, jedino kroz vid vanrednog stanja, odnosno policijskog časa. To vide kao mogućnost za rešenje situacije u kojoj se nalazimo", rekao je Gojković.

On je naveo da je stav tog dijela štaba "jasno i decidnoda bi u ovom trenutku to bilo najcelishodnije rešenje, bez ulaženja u to kakve bi posledice 'lokdaun' izazvati".

Gojković je istakao da je ostalo da se članovi Štaba sastanu u "sledećih dan, dva" ponovo, da se do tada obave različite konsultacije i da se zatim donese odluka adekvatna i najbolja za sve.

"Apsolutno moramo voditi računa o javnom zdravlju, inetersu naših građana, i zdravlja, ali se moramo voditi i mišlju kako ćemo kao država nakon godinu dana u svemu ovome, da podnesemo ne samo ekonomski, nego i u ostalim aspektima, sociološki, psihološki, mentalno eventualno novi 'lokdaun'", rekao je Gojković.