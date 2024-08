Srbija ulazi u tropski talas

​BEOGRAD - Nakon svježeg jutra u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i promjenljiv vjetar.

Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i promjenljiv vjetar i najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen.

RHMZ upozorava i da će u drugoj polovini nedjelje početi novi toplotni talas, odnosno da se u četvrtak i petak očekuju temperature do 35, za vikend i u ponedjeljak do 37, a od narednog utorka do 40 stepeni, prenosi "b92".

