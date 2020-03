Srbija zatvorila 44 granična prelaza, sedam prema BiH

BEOGRAD - Srbija je zbog širenja virusa korona privremeno zatvorila 44 granična prelaza prema Mađarskoj, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj.

Prema BiH zatvoreno je sedam graničnih prelaza i to: četiri drumska - Priboj, Carevo polje, Mali Zvornik-stari most i Jemena-stari most, dva željeznička Mokra Gora i Sremska Rača, te jedan riječni Perućac, objavljeno je na sajtu MUP-a Srbije.

Zatvoreno je 17 prelaza prema Mađarskoj, i to drumski Rastina, Bajmok, Bački Vinogradi, Horgoš dva, Đala, Rabe, Vrbica, Nakovo, Jaša Tomić, Kaluđerovo, Đerdap dva, zatim željeznički Kikinda i pet riječnih - Kanjiža, Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo,

Takođe, zatvorena su tri drumska prelaza ka Bugarskoj - Mokranje, Strezimirovci i Ribarci, kao i dva prema Sjevernoj Makedoniji - Prohor Pčinjski i Goleš-Golema Crcorija.

Prema Crnoj Gori zatvorena su tri drumska prelaza - Godovo, Vrbnica i Jabuka, a prema Hrvatskoj devet prelaza, i to pet drumskih Sor, LJuba, Neštin, Bezdan i Berkasovo, dva riječna Apatin i Novi Sad, jedan željeznički Bogojevo i jedan skelski Vajska.

Zatvorena su i tri unutrašnja granična prelaza, i to riječni Beograd i dva vazdušna Morava i Vršac.