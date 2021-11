"Srbiji nisu potrebne strane sile da bi se vratila na Kosovo i Metohiju"

​BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da ni on, niti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne spremaju i ne traže ruske dobrovoljce, a da Srbiji, da hoće da se silom vrati na sjever Kosova, ne bi trebali ni Rusi ni bilo koji drugi stranci.

Srpski ministar je na ovaj način reagovao na izjavu bivšeg komandanta takozvanih Kosovskih bezbjednosnih snaga Kadrija Kastratija da ima informacije da Vučić i Vulin regrutuju ruske plaćenike da bi ih doveli na sjever Kosova, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Vulin je rekao da "kada kod Šiptara progovori strah i nečista savjest, obično lupetaju o srpskoj agresiji i ruskoj opasnosti i počnu da kukaju kako je Vučić opasan, a Srbija velika".

"Da Srbija hoće da se silom vrati i na sever i na jug Kosova i Metohije, ne bi joj trebali ni Rusi ni bilo koji drugi stranci, dovoljni su Srbi rođeni na Kosovu i Metohiji", rekao je Vulin.

On je naveo da su se u to "Šiptari uvjerili kada su slali bahate specijalce na sjever Kosova i Metohije, a ponizne i uplašene ih povlačili na jug".

Vulin je naveo da "šiptarsko lupetanje o Rusima na sjeveru Kosova i Metohije treba da posluži kao razlog da NATO još jednom podigne oružje kako bi vodio rat koji Šiptari sami nikada nisu mogli da dobiju, baš kao što sami nisu mogli da naprave ni državu".

"Ako sile Zapada imaju glava svojih građana na bacanje i želje da vode šiptarske ratove, mi Srbi glave svoje dece za gubljenje nemamo", naglasio je Vulin.

Prema njegovim riječima, Vučić je jedini lider na Balkanu kome je do mira stalo više nego do sopstvene političke budućnosti, ali to je njegova snaga, nije slabost.