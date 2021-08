Srbiji priznali status najvažnije zemlje u regionu

BANJALUKA - Srbija je inicijativom zajedničkog regionalnog tržišta konačno i formalno dobila status najvažnije zemlje u regionu, za čiju naklonost se bore zemlje i na istoku i na zapadu.

Naime, zajedničko regionalno tržište, jedinstveni ekonomski prostor pod najnovijim nazivom "Otvoreni Balkan", kreirano je prvenstveno za Srbiju, ali na način da i sve ostale zemlje u regionu imaju svoj interes i korist da postanu dio ove inicijative, kao i da inicijativa ne bude ni na čiju štetu.

Kao rezultat činjenice da je Srbija postala interesantna najvažnijim globalnim igračima koji imaju interese u našem regionu, kako nam je nedavno rekao visokorangirani diplomata, Srbija je blizu dogovoru velikih sila da dobije status neutralne zemlje koji bi bio priznat i od strane Istoka i Zapada.

Osim toga, inicijativa zajedničkog regionalnog tržišta će na indirektan način riješiti generisanje glavnih sukoba na zapadnom Balkanu koje se odvija u posljednjih nekoliko decenija, jer će svi Srbi živjeti na zajedničkom prostoru bez granica, a isti status će imati i ostali narodi na Balkanu poput albanskog i bošnjačkog, čiji pripadnici su takođe naseljeni u više država zapadnog Balkana. Na taj način bi pripadnici istog naroda, bez barijera i granica, mogli ojačati međusobne veze kroz jače i razvijenije ekonomske odnose.

Podsjećanja radi, trenutno su u inicijativu ušle Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, a BiH, Crna Gora i Kosovo, svako iz svojih razloga, i dalje oklijevaju da postanu dio ove regionalne inicijative.

Jedan visokorangirani službenik Savjeta za regionalnu saradnju, organizacije zemalja zapadnog Balkana koja uz pomoć i podršku EU koordiniše sva pitanja vezana za integraciju regiona, nedavno nam je rekao da Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija ne žele čekati druge zemlje da se priključe inicijativi ako to same ne žele.

Faris Kočan, istraživač na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, ističe da je najvažnija činjenica da ova inicijativa nije nametnuta regionu, već da je došla iz samog regiona.

"Ovo je jako bitno za čitavu paradigmu vlasništva inicijative i lakšeg plasiranja ove ideje u samo društvo od strane političkih elita", rekao je on za "Nezavisne".

Kako je naglasio, EU bi trebalo da izvrši pozitivan pritisak na zemlje koje još nisu ušle u ovu inicijativu, jer, kako smatra, ona ima potencijal da pomogne ispunjavanje svih kriterija koji se odnose na logiku pridruživanja i evropskih integracija.

"Na kraju krajeva, od toga mi se čini da i ovisi i čitava politička odluka zapadnih članica EU da prime zapadni Balkan u EU. Ako uspije ideja, i konvergencija sa pravilima EU uz ideju, da u regionu možemo imati dobre odnose, onda će biti sve manje i manje prostora da neke zemlje EU kažu 'ne' proširenju", rekao je Kočan.

Govoreći o zajedničkom regionalnom tržištu, u Delegaciji EU u Sarajevu za "Nezavisne" kažu da je još na samitu od 6. maja 2020. godine u Zagrebu zaključeno da će EU nastaviti da podržava regionalnu saradnju i da podstiče lidere zapadnog Balkana da u potpunosti iskoriste potencijal regionalne saradnje kako bi se olakšao ekonomski oporavak nakon krize uzrokovane kovidom.

"Radi toga je potrebno da se cijeli region snažno posveti daljem proširivanju regionalne ekonomske integracije na temelju pravila i standarda EU, a čime se region i njegova privredna društva približavaju unutrašnjem tržištu EU. Inicijativa za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta zapadnog Balkana, kako je to predviđeno na samitu u Sofiji u okviru Berlinskog procesa, nudi mapu puta u ovom zajedničkom nastojanju i može pomoći regionu da postane atraktivniji za investicije", rekli su oni.

Rama: Inicijativu "Otvoreni Balkan" podržava Njemačka

Albanski premijer Edi Rama rekao je da njemačka vlada podržava inicijativu "Otvoreni Balkan" i poziva na potpisivanje sporazuma o zajedničkom regionalnom tržištu prije samita EU - Balkan 6. oktobra.

Rama je to objavio na Twitteru dodajući da su ovo divne vijesti i da je to suprotno onome što govore ljudima u Prištini i Tirani. Naglasio je da su vrata "Otvorenog Balkana" otvorena, ali da se ne može čekati na one koji ne žele da shvate da je to put budućnosti.

Rama kaže kako se upravo "Otvorenim Balkanom" konačno uklanja granica između Albanije i Kosova.