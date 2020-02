Srbin iz karantina o stanju u Vuhanu: Ko je video padanje u nesvest po ulicama

Fudbalski stručnjak Aleksandar Kalaba, jedan od četvorice Srba čiji se povratak iz karantina u Francuskoj očekuje u nedjelju, naveo je da je za zarazu novim virusom korona prvi put čuo oko dočeka Nove godine 31. decembra, ali da su mnogi mislili da je u pitanju još jedna panična priča.

Priča oko virusa se, prema njegovim riječima, pojačava oko 20. januara, kada je primjetio da sve prima ozbiljne razmjere.

"Na primer, 22. januara, kada sam se vozio metroom, na svakoj stanici nije čekalo više od dvoje-troje ljudi, što je za kineske uslove potpuno nenormalno", rekao je Aleksandar za "RTS".

Kako je dodao, 23. januara je Vuhan bio blokiran, zbog čega je ostao zaglavljen u tom gradu.

"Što se tiče tih prvih nekoliko dana u Vuhanu, stvari su funkcionisale poprilično mirno. Niste vi mogli da steknete neki utisak panike ili napada ludila. Što se tiče padanja u nesvest po ulicama, to je nezabeleženo. Ja ne znam ko je to video. Kao i u normalnim stvarima, kada šetate ulicom, u dva sata prođu tri vozila hitne pomoći i to je to, ništa spektakularno", istakao je Kalaba.

Nije bilo panike

Kako je naveo, Kinezi su jako disciplinovani i poštovali su komandu da vrijeme provode kod kuće.

Napominje da panike nije bilo.

"Marketi su radili, namirnica je bilo u dovoljnoj meri. Jedino što je bilo dosadno. Naša ambasada je reagovala munjevito i zaista za nekih sedam dana uspela da organizuje, da se izrazim, evakuaciju, mada nije to baš tako bilo, nego izmeštanje iz žarišta virusa. Njima želim da zahvalim", rekao je Aleksandar.

U Vuhanu još rigoroznije

Dodaje da je čuo da je u Vuhanu još rigoroznije, da se ne izlazi iz stanova i da vojska dovodi hranu na kućnu adresu.

"Jedan član porodice sme da izađe napolje na sat vremena dnevno. Sve su pooštrili i verujem da rade sve u cilju suzbijanja ove pošasti", napomenuo je Kalaba.

Naveo je da je osoblje u Francuskoj bilo uplašeno jer su očekivali da su svi koji dolaze u karantin zaraženi, ali da je atmosfera bila bolja kada su testovi pokazali da niko nema virus.

"Nije prijatno biti limitiran u nekih 200 sa 150 metara, gde imate i hranu i piće i sve, međutim, psihološka stvar kaže da ste tu zarobljeni i da ne mrdate nikuda. Što se kaže, i zlatni kavez je kavez", naveo je Kalaba.

Četvoro državljana Srbije evakuisano je iz Vuhana, epicentra zaraze virusom korona, početkom februara i avionom su prebačeni u Francusku.

Iako nisu zaraženi, u okviru preventivnih mjera smješteni su u dvonedjeljni karantin, a u Srbiju će se, kako je najavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić, vratiti u nedjelju.

(RTS)