Srbin koji je ratovao protiv Srba kandidat za Evropski parlament

VUKOVAR - Predrag Mišić je jedno od imena koja su se našla na listi Hrvatskih suverenista u borbi za predstojeće izbore za Evropski parlament. Iako se predstavlja kao Srbin, Mišić je član Hrvatske konzervativne stranke (HKS), poznate po desničarskim i antisrpskim stavovima.

Sam Mišić, postao je poznat hrvatskoj, ali i srpskoj javnosti jer je u Vukovaru ratovao na strani Hrvata protiv Srba među kojima je bio i njegov rođeni brat.

"Mi smo samo hrvatski branitelji koji smo branili svoju domovinu i svoj grad. Mama i dva brata žive u Beogradu. Jedan se brat, nažalost, borio na suprotnoj strani, tako je valjda moralo biti", ispričao je 2016. godine on u razgovoru za HRT na 25. godišnjicu od ulaska snaga Jugoslovenke narodne armije (JNA) u Vukovar.

Mišić je inače 2016. godine i bio jedan od onih koji su uništavali table sa ćiriličnim natpisima u Vukovaru.

"Razlog mog učlanjenja u HKS, i uopšte ulaska u politiku, prije svega je bila misao da stvari možemo mIJenjati nabolje. Ako smo kao branitelji '91. stali u odbranu domovine, vjerujem da i sada u mirnodopskom razdoblju političkim radom možemo doprinijeti njenom daljnjem napretku. U politici, bilo na lokalnom, državnom ili evropskom nivou, uvijek treba zastupati one koji su nam dali povjerenje i zadržati čisti obraz", rekao je on za sajt "Dnevno.hr".

Kako je rekao, Hrvatski suverenisti zalažu se za "Evropu suverenih država, a ne za federalnu Evropu za koju se zalažu demohrišćani i socijalisti".

"Ruži Tomašić niko nije ni blizu"

Mišić je nahvalio i Ružu Tomašić, koleginicu iz stranke i evroposlanicu poznatu po netrpeljivosti prema Srbima.

"Brojke su neumoljive i govore u korist gospođe Ruže Tomašić – 573 amandmana, 1.027 govora u EU parlamentu, 293 rezolucije, 146 pisanih pitanja, pet izveštaja. Ona je definitivno opravdala svoj EU mandat… Tokom ijcelog mandata iskreno je zastupala inerese hrvatskog naroda, posebno ribara, otvarala brojna pitanja iz gotovo svih domena i slično. Po svim pokazateljima, niko od aktuelnih hrvatskih EU zastupnika nije joj ni blizu kad je riječ o aktivnostima u EU parlamentu ",rekao je on.

"Srbija nema šta da traži u EU"

On je na pitanje novinara "Dnevno.hr" rekao da s obzirom na to da je bio "zatvorenik srpskih logora" planira da usredsredi svoje djelovanje na blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju.

"Naravno. Smatram da Srbija nema šta da traži u EU dok ne riješi sva otvorena pitanja s Republikom Hrvatskom, kao što su nestali, vraćanje otetog kulturnog blaga, pitanje granica, ali i pitanje ratne odštete…", rekao je Mišić.

On tvrdi i da njegova stranka konzervativaca njegovim kandidovanjem pokazuje da "nije zatucana".

"Lista Hrvatskih suverenista izuzetno je kvalitetna, jer sa svojim kandidatima pokriva gotovo sve sfere života. Drago mi je što me moja stranka HKS odlučila kandidovati za EU izbore, jer time još jednom pokazujemo tzv. ljevičarskim političarima i medijima da mi konzervativci nismo zatucani, ksenofobi i sl, jer ja kao pripadnik srpske nacionalne manjine na listi Suverenista najbolje to demantujem", rekao je on.

Šta znači biti Srbin u Hrvatskoj?

Inače, ovih dana je Mišić, koji je veoma aktivan na društvenim mrežama, žestoko napao Milorada Pupovca, predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

Naime, on je objavio politički plakat sa svojim likom pored Pupovčevog i pitanjem "Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?". Ispod njegove fotografije napisano je "časno", a ispod Pupovčeve "unosno". Inače na Pupovčevoj slici je riječ "Srbin" ispisana ćirilicom, a kod Mišića latinicom.

"Nekima je Hrvatska bankomat, a nekima je ponos!", napisao je Mišić na svom "Fejsbuku".

(blic)