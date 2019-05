Srbin pincetom pljačkao crkve po Italiji

TORINO - Srbin (42) uhapšen je u Italiji, u blizini Torina, zbog sumnje da je iz jedne crkve krao novčane priloge koje su vjernici ostavljali, piše "Kurir".

Italijanski mediji prenose da je uhapšen Srbin za krađu novca iz svetinje korisio neobičan alat.

"On je uzimao pare iz kutija za priloge pomoću pincete za čupanje obrva i pomoću žice. Nakon njegovog hapšenja ispostavilo se da to nije jedina crkva koju je pokrao. Istraga je pokazala da je on opljačkao više vjerskih objekata na području Torina", prenijeli su tamnošnji mediji i dodali da je Srbin živio u jednom izbjegličkom kampu. Mediji su saopštili da je kradljivac prilikom hapšenja pokušao da pobjegne.

Čim je vidio karabinjere, dao se u bijeg, ali su oni uspjeli da ga sustignu, obore na zemlju i vežu ga lisicama. Dok se opirao hapšenju, povrijedio je jednog policajca, koji je zbog povreda ramena i kuka smješten u bolnicu.

(kurir)