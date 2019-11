Srbin prebio i silovao ženu u Italiji jer mu nije dala pare za drogu

Srbin S.S. (26) uhapšen je u Italiji zbog sumnje da je brutalno pretukao i silovao svoju suprugu (26), koja nije željela da mu da novac za heroin i krek, i to pred njihovom maloljetnom djecom.

Stravično porodično nasilje koje je šokiralo Italiju desilo se u gradu Kastel Volturno. Srbin je uhapšen na osnovu prijave koju je zlostavljana žena podnijela policiji.

"On je inače dugogodišnji narkoman, a kobnog dana je tražio ženi, koja je takođe iz Srbije, novac za heroin. Kada mu je rekla da nema para, zahtijevao je da proda zlato iz kuće. Riječ je o lančićima, narukvicama i minđušicama koje su njihova djeca dobijala na poklon od rođaka. Žena je odbila da proda taj nakit, a njega je to razbjesnilo", prenose italijanski mediji i dodaju da je tada došlo do brutalnog nasilja.

Mediji pišu da je prvo počeo da vređa ženu, a onda da je šamara.

"Potom joj je zadao nekoliko udaraca pesnicama. Poslije batinanja, on ju je silovao, a da situacija bude još gora, u to vrijeme u njihovom stanu bila su i djeca. Mališani su sve to gledali, bespomoćni da odbrane majku", pišu italijanski mediji.

Dalje se navodi kako je žena otišla kod svoje majke i sve joj ispričala. Imala je i vidljive povrede. Majka ju je odvela kod ljekara, gdje su joj konstatovane povrede glave i koljena.

Mediji pišu da je pretučena i silovana žena potom otišla u policiju i prijavila muža nasilnika.

"Detaljno je opisala pakao kroz koji je prošla. Plakala je i tresla se, vidjelo se da je preživjela pravu golgotu. Rekla je i da ovo nije bio prvi put da dobije batine od muža zavisnika, ali da je bilo najbrutalnije dosad. Njene povrede i ostali dokazi poklopili su se s njenom pričom, pa je nasilnik uhapšen i odveden u pritvor. Protiv njega su podnijete krivične prijave za nasilje u porodici, silovanje i iznudu, pošto je od supruge uzimao novac za drogu", prenijeli su mediji.

Žrtva nasilja je policiji ispričala da je njen suprug S.S. dugogodišnji zavisnik od narkotika i da je zbog toga godinama imala problema s njim.

"Svakodnevno je koristio heroin i krek. Na drogu je trošio sav novac koji je imao, a često je i od žene uzimao pare za drogu. Djeca su zato često bila gladna, ali on nije mario za to. Takođe, kada žena ne bi imala novca da mu da, on bi prodavao stvari iz kuće", kaže izvor italijanskih medija, prenosi "Telegraf.rs".