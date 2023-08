Srbin ruši zablude da moleri bolje žive na Zapadu

​LESKOVAC - Čovjek srednjih godina danima uređuje spoljnu fasadu u centru Leskovca, a komšiluk priča kako je to njegov lokal koji je dugo izdavao. Radi pedantno, ivice kao žilet, na zidovima prvo stavlja izolaciju, pa preko lijepak. Maže ga kao malter, ravno, formira zid preko koga će doći mrežica, pa opet lijepak pa fasadna boja.

"Vi ste profesionalac?"

"Da", kaže. "Time sam se i ovde bavio, između ostalog".

Znači ne živi u Leskovcu, ali nastavlja priču.

Zove se Kristijan Krstić (47). Ime je dobio po želji svoje tetke. Rođeni je Leskovčanin, ima dvoje odrasle djece. Živi u Beču. Po zanimanju je mašinski bravar, ali se tim poslom nije bavio već je pomagao ocu u pekari, baš u ovom prostranom lokalu pored ulice, piše portal "Jugmedia".

"Međutim, ostao sam bez oca mlad, pa sam lokal izdvao, ali sam po Srbiji radio molerske radove - krečenje, gletovanje, fasade...", priča Kristijan.

Več 10 godina živi i radi u Beču, bavi se upravo molerajem. To je prilika da saznamo kako zarađuje u glavnom gradu Austrije?

"Duplo više nego ovdje", odgovara.

"Koliki je to duplo?"

"Tamo može da se zaradi od 2.500 do 3.000 evra mjesečno, a ovdje oko 1.500 evra. Koliko čujem i ovdje su skočile cijene majstora. Međutim, u inostranstvu je život skuplji, prije svega mislim na plaćanje stana, to je najveća stavka, pa skoro dođe na isto", objašnjava i dodaje da on u Leskovcu ima i svoju kuću.

"Pa šta ćete onda u Beču ako vam dođe skoro na isto?"

"Moja druga supruga ne želi zbog svoje djece. Ja je molim da dođemo, da se vratimo ovdje. No tamo su mnogo bolje mogućnosti za djecu, to je glavni razlog, mada ja, naprimjer, živim na relaciji posao-kuća, večera, spavanje. Nemam vreme za provod".

Njegova priča ne slaže se sa onima što se često sluša o "lijepom životu preko grane". Pa i ova kratka priča ruši zablude, prenosi "Telegraf".