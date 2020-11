​Srednjoškolci i stariji osnovci u Srbiji prelaze na onlajn nastavu

BEOGRAD - Srednje škole i osnovne škole za đake od petog do osmog razreda, preći će na onlajn nastavu, dok će mlađi osnovci, od prvog do četvrtog razreda nastaviti da idu u školu, prijedlog je Krizog štaba, prenio je danas novinarima dr Branislav Tiodorović.

On je rekao da se vrtići ne zatvaraju, jer za to nema ni potrebe ni opravdanja.

"Doneli smo odluku da, ipak, osnovne škole nastave da rade po postojećem sistemu, od prvog do četvrtog razreda. Od petog do osmog razreda će biti sprovedeno da pređu na onlajn sistem i da to traje do početka raspusta. To smo predložili i verovatno će to tako biti sprovedeno", rekao je Tiodorović nakon sjednice Kriznog štaba.

Takva odluka važi za sve srednje škole, istakao je on.

"Došli smo do zaključka da se u srednjim školama sprovodi najviše onoga šsto nas plaši i što je rizik - zaražavanje srednjoškolaca, koji to onda donose svojoj kući", rekao je Tiodorović.

"Želimo da do raspusta školski sistem funkcioniše. Ne zatvaramo škole, sistem obrazovanja, samo ga prevodimo na manje rizičan nivo", naglasio je Tiodorović.

On je naveo da je Krizni štab donio odluku da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 18. januara naredne godine.

"Raspust je možda malo duži na neki dan, nego što je obično bio do sada, ali ćemo time obezbediti da svi nivoi obrazovanja budu obuhvaćeni svim velikim praznicima, a da učenici i studenti budu što više kod kuće i da budu manje u kontaktima i velikom riziku", rekao je Tiodorović.

On je dodao da se fakultetima, koji imaju svoju autonomiju, predlaže da, ko god može, sprovede onlajn nastavu, s tim što će pojedini fakulteti, poput medicine ili prirodnih nauka, biti u situaciji da moraju da organizuju vježbe, uz poštovanje svih mjera.