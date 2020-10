Srića: Zdravstveni sistem Hrvatske blizu granice izdržljivosti

ZAGREB - Povećanje broja novozaraženih virusom korona je zabrinjavajuće pa i alarmantno, kaže pulmolog Saša Srića i upozorava da se Hrvatska pribižava graničnom broju koji bi mogao da ugrozi zdravstveni sistem.

U Hrvatskoj je danas zabilježen novi rast broja oboljelih - 793, a Srića kaže da se već taj broj može nazvati graničnim za izdržljivost sistema zdravstva.

"Činjenica je nažalost da, ako dođemo do brojke od 1.000 zaraženih dnevno, a računajmo da ta brojka potraje, da se trend spuštanja ne desi kroz narednih 10 dana, računajmo 10 dana po 1.000 oboljelih, to bi značilo 10.000 oboljelih. Prema statistikama, 13 do 15 posto zaraženih pacijenata završava na bolničkom liječenju", kaže Srića.

Dodaje da ako se računa da bi ta brojka bila 1.500, i da, prema nekim svjetskim i evropskim standardima dio pacijenata završava u jedinicama intenzivnog liječenja, recimo trećina, to bi bilo oko 500.

"To je definitivno za naš zdravstveni sistem teško, odnosno nikako ne bi mogao da podnese", upozorio je Srića u izjavi za zagerebačku N1 tv.

Ukazao je da to ne treba shvatiti kao zastraživanje, već je to realnost i zbog toga, ističe, treba biti zabrinuti.

Ističe da je u ovoj situaciji podrška Nacionalnom štabu apsolutno neophodna, jer više nije vrijeme za preporuke, nego za striktne odluke.

"Situacija je definitivno zabrinjavajuća. Brojke su sve više i više, one su u ovom trenutku alarmantne i sve izgleda kao da ide prema eksponencijalnom rastu. Virus je ušao i u sistem, čega se navjiše pribojavamo. Od ulaska u domove za starije do ulaska među ljekare, medicinske sestre i sve osoblje koje je već sada nažalost na ivici", upozorio je Srića.

Sve to bi moglo, kaže, da dovede do problema u kadrovima i njihvoj izdržljivosti.

Dodao je da Hrvatska ima 650 intenzivnih kreveta, što je puno manje brojka od 850 plus još 250, odnosno preko 1.000 respiratora.

"Uvijek se pitamo o broju respiratora, ali kada vidimo diskrepanciju između broja kreveta i broja respiratora, onda je to nešto što definitivno brine. Uzmimo i to da dvije medicinske sestre brinu o jednom pacijentu na respiratoru", naveo je Srića.