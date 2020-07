Srpčanin brutalno pretučen u Hrvatskoj zbog tetovaža krsta i Zvezde?

Saša V. Srpčanin sa austrijskim državljanstvom brutalno je pretučen u Baškoj vodi u Hrvatskoj.

On je navodno sinoć oko 19 sati napadnut s leđa dok je supruzi i kćerkicama iz fast fuda nosio hranu, a nakon što su ga tri napadača oborila udarcem u potiljak uslijedilo je neviđeno brutalno šutiranje, toliko da su zgroženi ostali svi koju su se našli u to vrijeme usred rive, od turista do osoblja restorana kraj čije se terase incident dogodio, javlja "Jutarnji.hr".

Na usnama je dobio osam šavova, ima tri rasklimana zuba i modrice po cijelom tijelu.

Saša stvarni povod ne zna, jer napadači nisu ništa pričali dok su ga batinali, ali on ni njegova supruga Manuela sumnjaju da je postao meta zbog tetovaža koje ima na tijelu. Na listu desne noge ima tetoviran pravoslavni krst, na lijevom ramenu tetovaže dva najdraža kluba, Verdera iz Bremena i, na svoju žalost, Crvene zvezde iz Beograda.

Na desnoj ruci svoje ime na ćirilici, a uz sve to je oko vrata nosio pravoslavni krst.

Sa suprugom Manuelom, Hrvaticom iz Čovića kraj Otočca živi u austrijskom gradiću nedaleko Linca. Prije pet dana stigli su na ljetovanje, juče su ga zbog ovog nemilog događaja naprasno prekinuli, a već danas se vraćaju u Austriju.

"Rodom sam iz Srpca kraj Nove Gradiške, ali smo se u Austriju odselili 1992. godine, kada sam ja imao dvije godine. Manuela je dolazila u posjetu ocu koji je ovdje radio. Nikakve međunacionalne razlike nama nisu bile bitne da se zavolimo i vjenčamo i nikada ja svih ovih godina nisam imao problema, a ljetovali smo u Vodicama, na Viru, na Braču, ma svuda", priča šokirani Saša u Manuelinoj kući u Čovićima, koji je Hrvatsku smatrao drugom domovinom.