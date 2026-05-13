KOSOVSKA MITROVICA - Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 7. juna.

Kako je navedeno na Instagram stranici Srpske liste, na listi se nalazi 25 kandidata.

Među njima su poznata imena iz Srpske liste, ali i nova lica i imena od ugleda i integriteta koja svojim znanjem, novom energijom i idejama žele da pomognu u odbrani prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, naveli su iz Srpske liste.

Na Kosovu i Metohiji 7. juna se održavaju parlamentarni izbori.

Peti izbori u 16 mjeseci

Izbori se održavaju pošto poslanici centralne skupštine u Prištini nisu uspjeli da izaberu predsjednika do 28. aprila, roka koji je postavio ustavni sud.

To će biti peti izbori u 16 mjeseci, a treći put pokušaj formiranja skupštinske većine u Prištini, prenosi RTS.

Na predstojećim izborima na KiM prijavljeno je 27 političkih subjekata, od čega 22 stranke, tri koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat.

Srpska lista na prethodnim izborima osvojila je većinu glasova u svih 10 srpskih opština.