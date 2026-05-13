KOSOVSKA MITROVICA - Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 7. juna.
Pripreme za izbore na KiM
Kako je navedeno na Instagram stranici Srpske liste, na listi se nalazi 25 kandidata.
Među njima su poznata imena iz Srpske liste, ali i nova lica i imena od ugleda i integriteta koja svojim znanjem, novom energijom i idejama žele da pomognu u odbrani prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, naveli su iz Srpske liste.
Peti izbori u 16 mjeseci
Izbori se održavaju pošto poslanici centralne skupštine u Prištini nisu uspjeli da izaberu predsjednika do 28. aprila, roka koji je postavio ustavni sud.
To će biti peti izbori u 16 mjeseci, a treći put pokušaj formiranja skupštinske većine u Prištini, prenosi RTS.
Na predstojećim izborima na KiM prijavljeno je 27 političkih subjekata, od čega 22 stranke, tri koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat.
Srpska lista na prethodnim izborima osvojila je većinu glasova u svih 10 srpskih opština.