Srpska ministarka: EU nas neće tjerati da priznamo Kosovo

BEOGRAD - Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila da Srbija neće biti uslovljena priznanjem nezavisnosti Kosova kako bi postala članica EU.

Reagujući na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će EU od Srbije tražiti potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Joksimovićeva je rekla da to ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, kao i da je potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta predviđeno Briselskim sporazumom.

Ona je za Radio-televiziju Srbije rekla da bi, možda, pojedine članice EU htjele da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali da je EU statusno neutralna, jer postoje zemlje članice koje nisu priznale Kosovo.

"Naravno da možemo da postanemo članica EU ako ne priznamo Kosovo. Upravo je suština sporazuma o normalizaciji definisanje okvira normalizacije koji neće nas naterati da priznamo nezavisno Kosovo, ali koje će svakako značiti čitav niz ustupaka, ali pod uslovom da Priština realizuje svoju osnovnu obavezu, a to je Zajednica srpskih opština", rekla je ministarka.

Ona je naglasila da će sadržina pravno obavezujućeg sporazuma biti definisana rezultatima dijaloga Begrada i Prišitne.

"Neće biti dilema Kosovo ili EU, jer kada bi to postojalo to bi bio pokazetelj da ne postoje oni standardi o kojima svakodnevno pričamo sa Briselom, a to su reforme, vladavina prava, administativni kapaciteti...", rekla je Jadranka Joksimović.

Ona je navela i da se ne slaže sa premijerkm Anom Brnabić oko toga da je svejedno koliko će poglavlja biti otovreno do kraja godine, dodajući da je otvaranje poglavlja dokaz uspješnog rada.

"Otvaranje poglavlja jeste dokaz da ste radili na reformama, i ja očekujem otvaranje najmanje tri poglavlja do kraja godine, sve drugo bismo tumačili kao usporavanje napredovanja evropskih integracija", istakla je Joksimović.