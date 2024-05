Srpski ministri: Srbija videla ko su joj prijatelji, veći deo sveta bio na strani istine

BEOGRAD - Članovi Vlade Srbije su nakon glasanja u Generalnoj skupštini UN o nacrtu rezolucije o Srebenici poručili da je "Srbija videla ko su joj prijatelji i da je veći deo sveta bio na strani istine i pravde".

Ministar bez portfelja u Vladi Đorđe Milićević istakao je da "Srbi nisu genocidan narod" i da "nikakve sramne rezolucije izglasane pod stravičnim pritiskom zapadnih sila neće na nas staviti žig zločinaca, niti će ugušiti naš slobodarski i državotvorni duh".

"Posebno smo ponosni na našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je u Njujorku ustao kao David protiv Golijata i argumentovano održao lekciju iz pravde i istine predstavnici Nemačke, ali i celom licemernom Zapadu", rekao je ministar, a saopšteno iz njegovog kabineta.

Prema njegovim riječima, jasno se videlo ko su nam prijatelji, a ko su oni kojima je Srbija "bratska i prijateljska samo kad im treba neka pomoć koju smo im uvek pružali čistih ruku i otvorenog srca".

Naglasio je da su Srbi uvek bili jaki samo onoliko koliko su jedinstveni i složni, a to su juče pokazali.

"Vekovima su mnogi pokušavali da nas razdvoje i podele granicom na Drini, ali nikad u tom zlom naumu nisu uspeli i neće uspeti, jer reka Drina nije granica koja razdvaja Srbe, nego kičma koja ih spaja", poručio je ministar.

Ministar kulture Nikola Selaković ocijenio je da je u Generalnoj skupštini UN propao pokušaj "žigosanja srpskog naroda za genocidan i izvrgavanje ruglu međunarodnog prava".

"Iz svojevrsnog toplog zeca, koji su nam pripremali uspeli smo da izađemo kao moralni pobednici i očuvamo svoj moralni i istorijski kapital i dostojanstvo. Postavlja se pitanje kako smo to uspeli u situaciji kada je protiv nas potegnuto najpodmuklije oružje, tj. pitanje protiv koga je gotovo nemoguće boriti se", naveo je Selaković na Instagram nalogu.

"Odgovor je: uspeli smo zato što je na čelu Srbije ozbiljan državnik i zato što kao narod sa kičmom imamo na čelu države čoveka sa kičmom. U teškoj situaciji uspeo je da napravi široki front unutardruštvenog jedinstva, da sam bude u službi borbe i da organizuje delovanje naše diplomatije i stavi je u službu širenja istine o zloupotrebi unutar BiH, o pokušaju diverzije koju je nemačka politička mašinerija lukavo krenula da sprovodi u BiH, a sa ciljem da nas blati i kleveće po čitavom svetu kako su to već činili '90 godina prošlog veka", naveo je Selaković.

Istakao je da je "ipak većina država članica UN, svaka na svoj način, uprkos ucenama, pretnjama, zastrašivanjima, odbila da bude deo njihove poslušničke glasačke mašine i stala na stranu Srbije i zahvalio svim slobodoljubivim narodima sveta, svim državama koje vode ljudi sa kičmom što su bile na pravoj strani istorije".

"Srbija to neće niti sme da zaboravi, a uveren sam da će današnji dan ostati upisan u istoriji UN, kao bitan momenat u kome su mnogi odbacili jezik diktata i pretnji i pokazali da se svet menja, uveren sam u boljem smeru", poručio je Selaković.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da "Srbija ima prijatellje, jer 106 država nije glasalo za sramotnu Rezoluciju o Srebrenici tokom glasanja na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija".

"Njeni zastupnici i sponzori su uložili milione lobističke grupe, vršili su nezamisliv pritisak na države, agitovali svim sredstvima za usvajanje rezolucije, a sve su to činili u borbi protiv male, ali junačke Srbije", rekla je ona u saopštenju.

Istakla je da je uprkos tome daleko veći broj zemalja odbio da "podrži ovaj politički dokument, kojim se samo produbljuju sukobi i podstiče destabilizacija na Balkanu".

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da je "veći deo sveta ipak na strani pravde i istine, a ne sile i da je to pokazalo glasanje u GS UN".

"Međutim, glasanje je pokazalo još jednu važnu stvar - sponzori i kosponzori morali su dobro da se pomuče jer su protiv sebe imali državnika koji im je prozreo namere i sa istim ih suočio pred celim svetom", napisala je Vujović na Instagram nalogu.

Ona je zahvalila "većem delu sveta koji nije podržao rezoluciju, onom delu koji nije podlegao ucenama i nije žmurio pred istinom".

"Državni tim Srbije sa predsednikom Aleksandrom Vučećem na čelu pokazao je svetu primer državničke hrabrosti, otpora, odlučnosti i borbe za interese zemlje, urpkos tome što je snažna sila bila nasuprot nas", dodala je ona i istakla da je "ceo svet imao priliku da čuje glas slobodarske zemlje".

Ministarka pravde Maja Popović rekla je da je veoma ponosna na nepokolebljivu borbu koju je predsednik vodio u UN u Njujorku kako bi zaštito dostojanstvo srpskog naroda.

"Pokazao je veliku snagu, izuzetnu hrabrost, ogromno znanje i pribranost u borbi za istorijsku istinu, učinivši gotovo nadljudske napore da odbrani čast i ugled Srbije i našeg naroda. Ovo je bila izuzetna prilika da se uverimo ko su nam istorijski prijatelji , a ko politički poltroni velikih sila. Zahvaljujemo se svima koji su stali u odbranu istine i pravde", napisala je Popović na Instagramu, prenosi Tanjug.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da je dve trećine čovečanstva odbacilo "sramnu nemačku ideju da trajno žigoše srpski narod", odnosno da "dve trećine zemalja sveta nije glasalo za usvajanje rezolucije o Srebrenici na glasanju u Generalnoj skupštini UN".

''Među zemljama koje su članice Ujedinjenih nacija 43 odsto zemalja sveta je podržalo rezoluciju, a 57 odsto zemalja je bilo protiv. Rezolucija jeste formalno usvojena ali to je dokument bez ikakvog legitimiteta i pravne snage jer za 2/3 čovečanstva ona ne postoji, a verujem i za mnoge koji su na silu morali da glasaju pod pritiskom besne ministarke velike evropske sile za čijeg je dedu nedavno otkriveno da je bio vatreni nacista'', naveo je Vesić na svom profilu na mreži Fejsbuk, uz fotografiju članova Vlade Srbije koji su pratili prenos Generalne skupštine.

Vesić je ponovio navode predsjednika Aleksandra Vučića da je usvajanje rezolucije ''otvaranje Pandorine kutije'', pošto će sada, kako je ocijenio, UN biti preplavljene sličnim rezolucijama.

''Narušili su i političku stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ako su se tome nadali da niko neće zaboraviti Holokaust koji su počinili u Drugom svetskom ratu, a potrudićemo se da svet sazna kako su nemački nacisti streljali sedam hiljada ljudi u Kragujevcu ili šest hiljada ljudi u Kraljevu ili kako su ubili sa svojim ustaškim saveznicima milion ljudi u Drugom svetskom ratu", naveo je ministar.

On je ocijenio da sve to "nije bilo dovoljno" da se "žigoše" srpski narod.

"Ostaće upamćeno ko nam je prijatelj, a ko nije. Pokušaj da se Generalna skupština prevari lažnim amandmanima koji su, tobož, u interesu Srbije ostaće zapamćen u istoriji političkog besčašća", naveo je Vesić.

On je istakao da su "ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija i predsedavajući predsedništva BiH Denis Bećirović uvredili i srebreničke žrtve".

''Lagumdžija i Bećirović u svojoj bolesnoj želji da dokažu da su veći Bošnjaci od SDA uvredili su i srebreničke žrtve jer zločin koji se dogodio u Srebrenici trebalo je da bude obeležavan konsenzusom prvo sva tri naroda u BiH a potom i sveta uz dužan pijetet. Nije njima stalo do žrtava Srebrenice već do političarenja. Tako je to kada veliku nesreću koristiš za sticanje političkih poena kao što su uradila njih dvojica", napisao je Vesić, dodajući da su članovi vlade ponosni na predsjednika Vučića i njegovu "lavovsku borbu".

