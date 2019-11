Srpski mornar: Bilo je strašno, uspeo sam da pobegnem piratima

"Spasao sam se! Bilo je strašno, ali sada sam dobro", rekao je kratko Aleksandar Terek, Srbin koji je bio na brodu na koji su upali pirati i oteli dio posade.

Kako je kratko rekao, on je piratima uspio da pobjegne.

"Bilo je strašno, ali najvažnije mi je da sam sada sa familijom. Malo da rezimiramo događaje, još je to sve jako sveže da bih bilo šta o tome pričao", rekao je Aleksandar za "Blic".

"Uspeo sam da pobegnem i malo spasim situaciju. Bilo je tu svega i pucnjave, ali zbog čudnog spleta okolnosti sve je ispalo dobro na kraju", dodao je on.

Njegova supruga rekla je za "Blic" da je najvažnije da je Aleksandar dobro.

"On nije bio otet, on se spasao. Dobro je, to je najvažnije", rekla je Andrijana Terek na aerodromu dok je čekala suprugov povratak nakon što se sumnjalo da su ga oteli pirati na brodu u Gvinejskom zalivu

"On se spasao sa još 5 članova posade ali zaista ne znam detalje. Deca su sada dobro ali svi smo bili uplašeni", navela je ona i dodala da se na kratko čula sa njim i da joj je rekao da je dobro.

