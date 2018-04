Srušio se srpski vojni avion, jedan pilot poginuo?

BEOGRAD - Vojni avion Vojske Srbije sa dva pilota srušio se jutros, nešto poslije 9 časova, na obodu Kovačice.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, oba pilota su se katapultirala, jedan je poginuo, a drugi je u teškom stanju. Riječ je o supergalebu G4. Avion je pao na njivu, u selu Idvor kod Kovačice, a mještani tvrde da se u jednom trenutku čak i čulo kako je motor prestao da radi.

Poginuli i povrijeđeni pilot pripadali su 252. eskadrili RV i PVO, stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.

Na lice mjesta odmah su upućeni helikopteri Vojske Srbije kako bi pomogli u pronalaženju i zbrinjavanju pilota. Nažalost, jedan pilot je preminuo a drugi je helikopterom prevezen na VMA sa teškim povredama.

U Ministarstvu odbrane Srbije Kuriru su potvrdili da je do nezgode došlo, ali da u ovom trenutku prikupljaju sve neophodne informacije i da više od toga ne mogu da kažu. U međuvremenu, Ministarstvo odbrane je izdalo i zvanično saopštenje.

Supergaleb G4 Vojske Srbije je trenažni avion koji je bio na redovnoj letačkoj obuci. Riječ je o avionu sa turbo-mlaznim motorom.

Gotovo identična tragedija pre godinu dana kod Šapca

Podsjetimo, prošle godine, gotovo na isti dan, u istom avionu i iz iste jedinice u Batajnici tokom rutinskog leta na obuci poginula su dva pilota Vojske Srbije - Dejan Pandurović i Nenad Ćulibrk.

BREAKING#Serbia|n warplane crashed near #Kovacica. Pilot and copilot were ejected from plane, but one of them was died. pic.twitter.com/sZNS9k9s64