Šta bi bivši slovenački predsjednik donio dijalogu Beograda i Prištine?

LJUBLJANA, BEOGRAD - Nekadašnji slovenački predsjednik Borut Pahor mogao bi da se nađe u na mjestu Miroslava Lajčaka, jer je krajem prošle sedmice potvrdio da je zainteresovan za mjesto specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine.

Aktuelnom specijalnom izaslaniku mandat ističe u avgustu, a Pahor, koji je nekadašnji slovenački predsjednik, premijer i evropski poslanik, za sada je, bar da je to potvrđeno, jedini zvanični pretendent na mjesto Miroslava Lajčaka.

Inače, Pahor je poznat po zalaganju da se EU proširi na Zapadni Balkan, ali i po tome što je insistirao na ispunjavanju Briselskih sporazuma i formiranju Zajednice srpskih opština.

Sagovornici Euronews Srbija ističu da je on iskusni političar, dobro upoznat sa politikom Zapadnog Balkana, ali ističu i da do sada nije bila praksa da se kandidature objavljuju javno i to prije nego što je procedura pokrenuta.

Podsjetimo, Robert Golob, premijer Slvoenije, izjavio je prije par dana da bezuslovno podržava Pahora u njegovoj kandidaturi za mjesto specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja na Zapadnom Balkanu.

U saopštenju se navodi i da je Golob uvjeren da je bivši predsjednik Pahor svojim političkim radom i iskustvom dokazao da je veliki prijatelj zemalja Zapadnog Balkana i da su njegovi napori, kao i napori Slovenije, usmjereni na integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, čime će se, ističe se, obezbjediti mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, a time i čitavoj Evropi.

Naime, slovenački list Delo objavio je u utorak da se Pahor, uz pomoć Ministarstva evropskih i spoljnih poslova Slovenije, na čelu sa bivšom partijskom koleginicom Tanjom Fajon, priprema da stupi na mjesto specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, na kome bi zamjenio Miroslava Lajčaka.

Dopisnik slovenačkog lista "Delo" Peter Žerjavič govorio je za Euronews Srbija o kandidaturi Pahora, a na pitanje da li je ovo iznenađenje za sve, rekao je da je njegov fokus već duže vrijeme Zapadni Balkan.

“Pahor je prije godinu i po završio svoj predsjednički mandat i relativno je mlad i svakako vrlo ambiciozan. On je svakako tražio još neku međunarodnu karijeru na tom području. To nije bilo iznenađenje za nas. Već neko vrijemena pričamo o tome da bi on mogao da se kandiduje za Lajčakovog naslednika", kaže Žerjavič.

Kaže da Pahor ima bogato političko iskustvo koje bi moglo da mu ide na ruku ako bude izabran na tu funkciju.

Na pitanje da li ima i drugih kandidata koji žele da zamijene Lajčaka, Žerjavič kaže da vjerovatno neki još razmišljaju o toj funkciji.

“Koliko bar ja znam, jedan diplomata je bio zainteresovan, sad, navodno, nije više. Mislim da su šanse Pahoru dosta dobre, međutim, do ljeta, kad bi trebalo da bude donijeta odluka, on mora još puno posla da odradi. Mora da ubijedi i uvjeri glavne političare u Evropskoj uniju koji odlučuju. Naravno, on će biti predložen od visokog predstavnika za spoljnu politiku, ali mora imati, naravno, podršku najsnažnijih država Unije, prije svega Njemačke i Francuske", rekao je on.

Za nekadašnju ambasadorku i predstavnicu Srbije pri OEBS-u Branku Latinović je interesantno što se jedna ovakva kandidatura objavljuje u medijima prije nego što je ušla u proceduru u samoj Evropskoj uniji, tačnije Evropskoj komisiji.

Očito je, kako dodaje, Pahor, odnosno Slovenija kao država koja stoji iza te kandidature, želio da na vrijeme stekne odgovarajuće poene u kontekstu podrške.

"I verovatno je to učinjeno sa namjerom da se pridobije neki vid podrške za samu kandidaturu. Pahor je političar sa ovih prostora, odnosno sa bivših i jugoslovenskih prostora kome je dobro poznata sva problematika u vezi sa Kosovom i Metohijom", kaže Latinovićeva u razgovoru za Euronews Srbija.

Naša sagovornica podseća da je Lajčak došao iz zemlje koja nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a da sad imamo Pahora sa druge strane koji dolazi iz Slovenije, koja je priznala Kosovo.

(Euronews)

