Šta će biti sa Makedonijom?

znamo kao Cipras slusa glas naroda, jer i on je dobio korpu na referendumu protiv mjera stednje evropske unije i pored NE on je taj sporazum ratifikovao i indirektno porucio narodu vi ste budale i bice kako politicari kazu. Ista strategija bice i Zaeva koji ce iako je dobio NE od naroda sprovesti dogovor. Naravno sada ce krenuti prijetnje politicara iz EU koji ce dovesti u red VMRO i druge stranke koje su protiv. Vidjecete da ce sve biti onako kako to evropski fasisti zele. Mali narodi su samo robovi a njihovi politicari samo marionete i izvrsioci diktata. Pricati o demokratiji je za mene suvisno. Nema demokratije ovo je jedna lijepo upakovana diktatura koja se narodu prodaje kao demokratija