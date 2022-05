Šta je Vučić poručio nakon polaganja zakletve

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu pred poslanicima u parlamentu, čime je otpočeo njegov drugi predsjednički mandat. Vučićevo polaganje zakletve pozdravljeno je aplauzom. Predsjednik Srbije ispraćen je aplauzom od Trga Nikole Pašića do Andrićevog venca. Polaganju zakletve prisustvoali su i zvaničnici Republike Srpske.

"Za mene nema veće časti, većeg ponosa, ali i veće obaveze, od toga da vodim najlepšu zemlju na svetu. A to nikada ne bih mogao bez vas, bez vaše podrške, bez vaše snage, bez vaše pomoći", poručio je Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

"Nova vlada što pre, da se bavimo zimom i energentima"

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon što je položio zakletvu u parlamentu, da nova vlada mora da bude formirana brzo, između ostalog, i zato što je neophodno da se država hitno bavi predstojećom zimom i snabdijevanjem Srbije energentima.

"Situacija je alarmanta i važno je da u najkraćem roku formiramo vladu, da se posvetimo tome, da izdvojimo veliki novac i obezbedimo sigurnost građana tokom zime", rekao je Vučić u parlamentu.

Ukazao je da su javne finansije stabilne, zahvaljujući dobrom radu, stabilnosti koju je Srbija čuvala, i zato je, ističe, od velikog značaja da je i dalje očuva.

Vučić je inaglasio da hrane ima dovoljno, i da će je biti dovoljno, a da će svi pokušaji destabilizacije tržišata propasti, jer država nikoga ne obmanjuje kada kaže da svega ima dovoljno.

On je dodao da predstoje veliki, ključni reformski zadaci koji će da bole mnoge, od nove energetske politke, obrazovanje i nauke, što mora da bude suština napretka u budućnosti.

"Nastavićemo da ulažemo u zdravstvo, jer to postaje jedan od stubova razvoja i opstanka, u oblasti digitalizacije, robotike, veštačke inteligencije, do klimatskih promena i oblati zaštite životne sredine", rekao je Vučić.

Dodao je da će, kao vrhovni komandant, svojim uticajem truditi da Vojska Srbije bude snažnija, da bude garant bezbjednosti, mira, stabilnosti i sigurnosti.

"Slušali smo bezbroj puta, kako će Srbija nekoga da napadne, da ugrozi... lagali 96 dana, koliko traje ukrajinska kriza i niko nam još nije rekao - izvinite. Niko još nije rekao - izvinite što smo lagali od prvog dana, što se ponaša kao stub stabilnosti, što nikoga nije ugrozila i nije tražila ništa osim da bude svoja na svome, da sama čuva svoje nebo i zemlju", rekao je Vučić.

"Srbija će posebnu pažnju posvetiti odnosima sa Hrvatskom"

Vučić je danas poručio i da će Srbija nastaviti da unapređuje odnose sa zemljama u regionu i svim svojim komšijama uvijek pružati ruku zajedništva i pomoći, kao i da u narednom periodu posebno treba posvetiti pažnju razvijanju odnosa sa Hrvatskom.

Vučić je naglasio da je Srbija dosta postigla kada je riječ o unarpređenju odnosa sa zemljama u regionu i da sada Srbija ima nikad bolje odnose sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom i Turskom i posebno zbog inicijative Otvoreni Balkan sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Istakao je da će se za inicijativu Otvoreni Balkan boriti svim srcem i zahvalio patrijarhu Porfiriju na, kako je rekao, izuzetno mudrim odlukama koje je donio i time doprinio bratstvu sa makedonskim narodom.

Poručio je patrijarhu da ne brine o nekim dnevnim izvještajima već o sudu istorije.

Vučić je naglasio da je Srbija zato sada najpopularnija zemlja u Sjevernoj Makedoniji i da ih naš narod dožviljava kao braću i da Srbija više nema nijedna problem u odnosima dvije zemlje.

"Moraćemo posebno da posvetimo pažnju odnosima sa Hrvatskom saglasimo se da ni na šta iz prošlosti ne gledamo na isti način i da su pogledi u prošlost različiti. I probamo da nađemo iste naočare i dvogled za budućnost, da vidimo šta možemo zajednički da uradimo za budućnnost", rekao je Vučić.

Poručio je da će vrata Beograda uvijek biti širom otvorena za razgovor sa Zagrebom.

Vučić je rekao da se to isto odnosi i na Sarajevo, ali da će Srbija uvijek štititi interese međunarodnog prava, Republike Srpske i Srba, kao i poštovanje Dejtonskog sporazuma i integritet BiH.

"Uvek ćemo tražiti da nema menjanja Dejtona bez saglasnosti sva tri naroda i uvek ćemo biti uz Republiku Srpsku i razvijati naše odnose", naglasio je Vučić.

Takođe, poručio je da će Srbija uvijek pomagati Republici Srpskoj ne ugrožavajući druge.

Predsjednik Srbije je poručio gostima iz Republike Srpske u parlamentu da ne sumnjaju u to koliko ljudi u Srbiji vole Srpsku i da je ne vole manje nego što Srbi u Republici Srpskoj vole Srbiju.

Istakao je da je veoma važano da postoje dobri odnosi sa Bošnjacima, uprskog političkim razlikama i tome da neko ponekad i ne želi da prihvati ispruženu ruku da gradimo dobre i prijateljske odnose.

Vučić je rekao da nedavni incidenti koji su se desili u Priboju više nikad ne smije da se ponove i naglasio da se Bošnjaci u sportu svim srcem i sa ponosom bore za Srbiju.

"Treba da budemo ponosni na našu bošnjačku braću koja se za Srbiju sa ponosnom bore", istakao je Vučić.

Kako je rekao, ne možemo da mijenjamo čitav svijet, već možemo samo da ga prihvatimko takav kakav jeste i tražimo svoje mjesto u njemu, mijenjamo sebe i gradimo svoju zemlju u svakoj oblasti.

"KiM će biti kljucno pitanje, moramo da tražimo kompromis"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ključno političko pitanje za Srbiju biti Kosovo i Metohija, jer će ono i Zapadu biti važnija tema, te da moramo da tražimo kompromisno rješenje za to pitanje.

Vučić je u skupštini, govoreći o novoj vladi, rekao da ono što od te vlade očekuje, a i čemu će se sam posvetiti, evropski put zemlje, dodajući da Evropska unija često služi kao poštapalica, kao obevezni dio usputnog pominjanja, nešto što najlakše možemo da kritikujemo i napadamo.

Dodao je da ni on ne misli da je EU uvijek fer prema Srbiji, posebno kada je riječ o političkim zahtjevima, ali nije, kaže, ni Srbija prema njima, jer je, primjećuje, "lepo i lako da uzimamo novac iz EU, a još se dobro osećamo da ni hvala ne kažemo".

Vučić je rekao da EU mora da bude opredjeljenje Srbije, jer je najvažniji trgovinski partren, najviše investicija dolazi i Unije, a i želi da pripadamo tom tipu društva, da razvijamo dalje vladavinu prava, demokratiju, medijske slobode.

"Ali, preteruju kada kažu da ne može da se iskaže drugačije mišljenje, za svoje političke potrebe, ali je tačno i da mi možemo bolje. Ne zbog njih, nego zbog nas", rekao je Vučić.

Ukazao je, da u skladu sa svim tim, dolazi do ključnog političkog pitanja za Srbiju - pitanje KiM, koje će, kaže, povezano sa ukrajinskom krizu, biti istaknutije i teže za rješavanje.

"Šta god ko rekao, KiM će za Zapad biti veća i važnija tema i zbog onoga o čemu je govorio Putin. Reći će da nije tako, da to nije slično kao drugi primeri, ponavljaće besomučno… A, što više to ponavljaju, jasno je da ih to više muči", rekao je Vučić.

Nije, kaže, naivan, pa da ne vidi sa čim ćemo se suočavati.

"Vidim koliko njih to boli, a možete zamisliti koliko to onda boli nas, svakoga u ovoj zemlji… I svaki dan vršite pritisak na nas, da biste zadovoljili svoje interese, ne razmišljajući o našim", rekao je Vučić.

Ukazao je da je problem što Srbija nema sa kim ni da razgovara, u želji za kompromisom, koji mora da traži.

"Moramo da se borimo za to, za kompromis, da čuvamo naš narod na KiM, da brinemo o životima onih koji žive na KiM, koji vole srpsku zastavu, govore srpskim jezikom… Zato moramo da tragamo za kompromisom", poručio je Vučić.

Ukazao je da u Prištini ne izvršavaju presude svojih organa da manastiru Visoki Dečani vrate šta mu priprada, a niko se ne sekira zbog toga.

"Imali smo prvi put saopštenje Kvinte koja je iskreno kritikovala stav albanskog rukovodstva u Prištini da ne dozvoli Srbima da se izjasne na izborima 3. aprila, ali to je trajao pola dana, i posle toga se sve isto nastavilo", rekao je Vučić.

Ukazao je i da je pitanje na koliko razumijevanja Srbija može da naiđe, na koliko prihvatanje argumenata.

"Kako mislite da, sa jedne strane govorite o teritorijalnom integritetu i njegovoj zaštiti kao vrhovnom principu međunarodnog javnog prava, a onda kažete nama da zaboravimo na postovanje tih principa. Molim ih da budu bar malo fer i kažu - razumemo vašu tešku poziciju, ali teramo vas… To je jezik koji razumemo, ne znači da ćemo da poslušamo, ali je manje ličemreno nego da vam govore da je pravda i pravično i pošteno…", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija mora da ima dovoljno goriva i hrane, i bolnice i fabrike, mora da održi najbolje odnose sa zapadnim partenerima i da bude tvrdo, čvrstvo, istrajno i snažno na EU putu.