Šta je ambasadorka Kine obećala Vučiću

OBRENOVAC - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iskoristio je danas priliku zajedničkog obilaska radova na izgradnji mosta kod Obrenovca na Koridoru 11 da od ambasadorke Kine Čen Bo "izmami" nekoliko obećanja.

Vučić je najprije zamolio ambasadorku da kineski izvođači ubrzaju radove na pruzi Beograd - Stara Pazova, koja je dio brze pruge Beograd - Budimpešta, i dobio od nje uvjeravanja da će to biti učinjeno.

Predsjednik je primjetio da dobro napreduju radovi na dionici na kojoj su angažovani Rusi, od Stare Pazove do Novog Sada, ali da treba ubrzati izgradnju dionice Stara Pazova - Novi Sad.

"I onda nam ostaje još da se uradi deonica Novi Sad - Subotica", rekao je Vučić.

Dionicu Novi Sad - Subotica će, takođe, raditi Kinezi.

Vučić je podsjetio da će građani brzom prugom na pravcu Beograd - Budimpešta moći da stignu vozom za 35 do 40 minuta od centra Beograda do centra Novog Sada, dok će za manje od sat i po putovati od Beograda do Subotice.

Vučić je iskoristio priliku da pred ambasadorkom Kine pohvali investiciju kineske kompanije Meita koja je otvorila fabriku u Bariču.

Ukazao je da je u toj fabrici prosječna plata 80.000 dinara i zatražio od ambasadorke da Kinezi otvore još neku takvu fabriku, na šta mu je ona odgovorila - biće.

Naglasio je da u kineskoj fabrici Meita trenutno radi 2.300 ljudi, da će uskoro tu biti još zapošljavanja i da će raditi 3.000 ljudi, a da je planirano da bude ukupno 3.500 radnika.

"Kineska strana mi uvek izađe u susret, jer znaju da sam pozudan i odan prijatelj Kini. Nadam se da će tako biti po pitanju plata i u Linglongu u Zrenjaninu", rekao je na Vučić.

Meita proizvodi automobilske dijelove, dijelove motora i opšte industrijske dijelove.