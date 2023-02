Šta kažu građani Pule o zabrani narodnjaka u njihovom gradu

PULA - Stanovnici Pule poručuju da su u njihov grad dobro došli svi i da nemaju ništa protiv narodnjaka nakon što je pulski gradonačelnik Filip Zorčić zabranio koncerte turbo folk izvođača.

Novinari u Hrvatskoj razgovarali su sa svim akterima, ali i sa građanima Pule nakon poteza gradonačelnika o kojem bruji region.

"Ko je on da bi on odlučio šta će neko slušati, ja mogu slušati što god hoću. S druge stane ako to platim, pogotovo", rekao je muzičar Nenad Marjanović iz "KUD Idijota" za hrvatski RTL.

Foto: Screenshot/RTL

On dodaje da gradonačelnik na ovaj način jednostavno pokušava pokazati da je on demokratičan.

"U principu se iz dana u dan sve više ogoljava, sve više je jasno da je on ovdje zalutao u ovaj grad", rekao je Marjanović.

Mladi Puljanin Matej Šola rekao je da svako može slušati šta želi.

Foto: Screenshot/RTL

"Meni je svejedno, ako se ljudi misle zabaviti, mogu slušati šta hoće", kazao je kratko Šola.

Prema mišljenju Milana Ivanova onda i elektronsku muziku treba zabraniti u pulskoj areni.

"Zašto bi oni sa onolikim decibelima imali koncerte, ili Robi Vilijams, ima dva hita u svijetu, a ovdje će pjevati", upitao je Ivanov.

Foto: Screenshot/RTL

Podsjećamo, pulski Dom sportova bio gotovo rasprodan za folk koncert, ali gradonačelnik ga je odlučio zabraniti. Javno objašnjenje je da takva muzika ne spada u identitet grada.

Organizatori tvrde da ih je Zoričić pijan vrijeđao i da će ga tužiti.

Na koncertu su trebali nastupati Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović.

Povodom ovoga oglasio se i Keba.

"Žao mi je zbog takve situacije što se tiče tog koncerta u Puli ali ne bih da se upuštam u bilo kakve dublje analize. To naravno prepuštam organizatorima čuvene 'Hiljadarke' a već sam obavešten da će taj koncert biti toga dana (25. mart) održan u Osijeku", poručio je pjevač za Kurir.

Iz organizacije koja je zaslužna za ovaj događaj su poručili da će se koncert održati u Osijeku.

Međutim, tim povodom oglasio se Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, koji je poručio da ni tamo narodnjaci nisu dobro došli.

"Osijek je srednjeevropski grad koji ima naglašenu evropsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu, grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske u vidu Osječkog ljeta kulture koja dokazuje kako kultura i umjetnost savršeno pristaju gradu na Dravi. Osijek je takođe grad koncerata, zabave i druženja. Iako nisam mislio kako će se u prioritetima koje dnevno obavljam naći i pitanje ko će najmiti dvoranu za koncerte, neke granice treba postaviti", naveo je Radić u saopštenju.

Dodao je da "odluka o neodobravanju organiziranja koncerta tzv. turbo folka u gradskoj dvorani povlači različite rasprave o tome gdje i kako povući granicu".

