Šta rade strani turisti na odmoru u Hrvatskoj?

SPLIT - Poljaci dolaze sa prepunim automobilim, Ukrajinci svaki dan roštiljaju, a Indijci imaju liste znamenitosti koje treba da obiđu, kažu ugostitelji iz Splitsko-dalmatinske županije, gdje se ove godine bilježi porast broja stranih turista.

"Poljaci obično dolaze privatnim automobilom, koji napune do vrha. Napune i prenosni frižider i svaku rupu u vozilu. Od hrane, pića do potrepština za domaćinstvo, čak i papirne ubruse donose sa sobom", kažu ugostitelji za "Slobodnu Dalmaciju" i dodaju da Poljacima zato treba po sat vremena da sve iznesu iz auta.

Ako Poljaci i idu u neku od domaćih prodavnica, onda je to isključivo ona poznatog njemačkog trgovačkog lanca jer takve imaju i kod kuće pa im je poznata njihova ponuda.

"Najčešće ostaju nedjelju dana. Obično su to četvoročlane porodice, a ne vode baku i deku sa sobom, kao Ukrajinaci", navodi jedan ugostitelj i dodaje da gosti iz Poljske obično provode dane na plaži, kuvaju u apartmanu, a uveče ne izlaze na večeru, nego samo u šetnju, pri čemu najčešće konzumiraju sladoled ili odu na piće u neki od kafića.

"Ukrajinci preferiraju roštilj, to im je svetinja. Nedavno sam imao goste iz Ukrajine koji su iz dana u dan roštiljali u vrtu. Svaki dan su na repertoaru bile kobasice i piletina, pa opet tako u krug", kaže jedan ugostitelj.

Prema njegovim riječima, ako je u pitanju mladi bračni par, Ukrajinci obično sa sobom povedu baku i djeda da im čuvaju dijete kako bi mogli da se odmaraju.

Ugostitelji prenose da Norvežani i Šveđani uopšte ne pripremaju hranu u apartmanu, već jedu napolju.

"Sve vrijeme su goli do pasa, bilo da je riječ o jutru ili večeri, koriste svaki zrak sunca. Često ujutro odlaze na trčanje, a vole i da koriste teretanu. Vole da idu na rafting u Omiš, Bol na Braču, često uzimaju skuplju brodsku vožnju motornim čamcem", kaže jedan od ugostitelja.

On dodaje da su Skandinavci malo aktivniji od gostiju iz ostalih zemalja, a i bolje platežno sposobni da takav tip odmora mogu sebi da priušte.

Francuski i engleski gosti su oni koji žele da iskuse destinaciju i uživaju u moru, hrani, vinima...

"Francuzi vole da putuju i po pravilu vole da obiđu apsolutno sve za što manje vremena. Englezi su više fokusirani na gastronomiju, uvijek pitaju gdje mogu dobro da jedu, a cijene su im prihvatljive. Vole lak ritam, mjesta gdje nema prevelikih gužvi. Ali ni oni, poput Nijemaca, nisu opterećeni programom - ako negdje i odu, dobro je što su otišli, ali nije da moraju", kaže jedan ugostitelj.

Nijemcima je najvažnije opuštanje.

"Prosječan gost iz Njemačke do apartmana uglavnom stiže automobilom. Parkira ga i ne miče do kraja odmora. Ode na plažu, kad je gladan, ode da jede, izlazi kada je za to raspoložen. Prioritet je opuštanje, bez velikog plana i aktivnosti", kaže sagovornik "Slobodne Dalmacije".

Italijani uglavnom dolaze porodično, vole da izađu, pojedu, popiju, ali domaćini kažu da im najviše prija samo more.

"Indijci sa sobom donesu miris istočnjačkih začina, koje koriste i dok kuvaju. Uvijek dolaze velike porodice sa najmanje četiri člana. Oni imaju raspored, listu stvari koje treba uraditi i ispišu kvačice u stilu 'bio, obišao, bio...'", navodi ugostitelj iz Hrvatske.

Takvi su, kaže i Kinezi, ali i svi gosti koji dolaze s drugih kontinenata osim Amerikanaca, koji su nešto opušteniji.

Prema riječima sagovornika "Slobodne Dalmacije" ono što gosti najviše žele da vide na hrvatskom primorju su Split, Trogir, Krka i ostrva Brač, Hvar i Vis, koji im je posebno atraktivan zbog Modre špilje.

U prvih šest mjeseci 2019. u Splitsko-dalmatinskoj županiji se, prema portalu "eVisitor", u komercijalnim objektima odmaralo više od milion turista, a rastu turističkog prometa najviše su doprinijeli strani turisti, kojih je došlo 975.337, odnosno 10 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Zvanični podaci govore da među stranim gostima prednjače Nijemci, zatim turisti iz Velike Britanije, SAD, Poljske, BiH, Francuske, Švedske i Češke, navodi "Slobdna Dalmacija".