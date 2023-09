Šta se događa s Bookingom? Nekim hrvatskim iznajmljivačima duguje i po 30.000 €

RIJEKA - Što se događa s isplatama Booking.coma prema pružateljima smještaja, pitanje je koje sebi ovih dana postavlja sve više privatnih iznajmljivača u Hrvatskoj.

Naime, na društvenim mrežama i u medijima pojavile su se informacije kako neki čekaju i po tri mjeseca da im platforma prebaci novac za smještaj, međutim, kada će to biti, konkretnog odgovora zasad nema, piše u četvrtak Novi list.

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS), na pitanje o čemu je riječ, juče je kazala kako svakodnevno ima po desetak poziva iznajmljivača koji još uvijek čekaju na isplatu svojih potraživanja od Booking.coma. Udruženje je od platforme tražilo i zvanično objašnjenje.

"Međutim, te isplate i dalje kasne. Taman sam pričala s jednim iznajmljivačem kojem duguju čak 30.000 eura. Mislim da je on po visini potraživanja, od ljudi koji su nam se javljali, prvi. Do sada smo govorili o dugovanjima prema iznajmljivačima od nekih 4.500 do desetak tisuća eura. Znači ništa im nije isplaćeno tijekom čitave glavne sezone", ukazala je predsjednica HUOS-a.

Dodala je kako je od nadležnih u Booking.comu u Hrvatskoj tražila da se očituju u kojem će se periodu problemi riješiti i novac isplatiti, no konkretnog datuma zasad, čini se, nema.

"Rečeno je da nastoje rješavati problem u što kraćem roku. Mi ćemo za naše članove poduzeti sve što možemo da dođu do svog novca jer očito se nešto događa. Dakle, kažu da se trude riješiti situaciju, međutim neki iznajmljivači sada već tri mjeseca nisu dobili svoj novac. Znam da isti problem imaju u Australiji, Češkoj, dakle, nije samo Hrvatska u pitanju, no isto tako treba znati da ljudima taj novac treba za život", rekla je ona.

I još jedan savjet iznajmljivačima jest da svakako provjere da li uplate odgovaraju fakturama, ukazala je Marković. Ukoliko imaju ovakve probleme, iz udruženja su pozvali članove da im se jave.

Po pitanju neisplate Novi list kontaktirao je i Booking.com pitajući zbog čega isplate kasne, koliki je ugovorni rok inače za isplatu prema iznajmljivaču, te obračunavaju li se kamate u slučaju zakašnjenja.

"Žao nam je zbog kašnjenja isplata koje su nedavno doživjeli neki od naših smještajnih partnera i možemo potvrditi da je velika većina već primila zakašnjele uplate. Iako smo na vrijeme obavijestili partnere o planiranom ažuriranju sistema naplate i u vezi s tim očekivanom kašnjenju isplata, nažalost dio njih je ipak bio zahvaćen daljnjim kašnjenjem zbog tehničkih poteškoća u sistemu. Na otklanjanju istih intenzivno radimo i očekujemo da će biti riješene u najkraćem mogućem roku", odgovorili su iz Booking.coma