Šta simboliše zastava koja obilježava litije u Crnoj Gori

BEOGRAD - Zastava s krstom i četiri znaka "O" koja se vijori na čelu litija u Crnoj Gori kojima se izražava nezadovoljstavo protiv spornog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, predstavlja lavarum Konstantina Velikog i znak je pobjede hrišćana, kaže heraldičar Dragomir Acović.

"To je znak pobede. To je opšti znak pobede hrišćana nad nehrišćanima. I u tom smislu se taj simbol i danas nosi i ističe u Crnoj Gori. Vrlina je i da ne može da se poveže s tim da narod u Crnoj Gori propagira srpstvo ili Srbiju, jer to nije specifična srpska zastava, ali jeste zastava pod kojom se hrišćani bore protiv nehrišćana", objašnjava Acović.

On ističe da je zastava u vezi s predanjem, prema kojem je Konstantin Veliki uoči bitke sa Maksencijom na Milvijskom mostu usnio zastavu sa krstom i glas koji mu kaže: "U ovome znaku ćeš pobijediti".

"Ta zastava koju je Konstantin Veliki kasnije usvojio kao ličnu zove se lavarum. Ona kroz istoriju ima različite motive. Postoji lavarum koji je prosta crvena tkanina, na kojima su siluete Konstantina i njegovih sinova. Postoji i lavarum koji je beo sa crvenim krstom između kojih su četiri crvena prstena", objašnjava Acović za "Sputnjik".

On kaže da lavarum u simboličnom smislu predstavlja izvorno opredjeljenje za carstvo nebesko i Hrista kao cara.

Upravo s ovom zastavom tokom posjete SAD ispred Bijele kuće slikali su se izaslanici Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije odlikovao je grupu "Beogradski sindikat" Ordenom sa zlatnim likom Svetog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca na kojoj nalazi ova zastava.

Ta zastava se zavijorila i proteklog vikenda na stadionu Crvene zvezde.