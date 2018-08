Šta sve mogu "đavolje kočije" koje stižu u Srbiju

BEOGRAD - Prema najavama vlasti, Srbija će nabaviti četiri helikoptera Mi-35 i tri helikoptera Mi-17. Mi-35 u Srbiji zovu "đavolje kočije", a u Rusiji "krokodil".

Na prošlonedjeljnom forumu "Armija 2018" u Rusiji, jednoj od najvećih izložbi oružja i vojne tehnike na svijetu, delegacija Srbije, predvođena pomoćnikom srpskog ministra odbrane za materijalne resurse Nenadom Miloradovićem, najviše pažnje je posvetila borbenom helikopteru Mi-35, piše Sputnjik.

Trenutno se, kako piše tajportal, radi ma tome da prve "tridesetpetice" u Beograd stignu za veliku Vojnu paradu, koja se održava u novembru povodom pobjede u Prvom svjetskom ratu.

Prema riječima vojnog eksperta Svetozara Jokanovića, Mi-35 je zapravo izvozna oznaka najpoznatijeg ruskog borbenog helikoptera Mi-24V "krokodil", čija je serijska proizvodnja počela još daleke 1976. godine.

"Nakon brojnih unapređivanja ostao je u proizvodnji do današnjeg dana i na svjetskom tržištu je i dalje tražen. Predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera koja je podrazumijevala oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu nego na svoje manevarske sposobnosti. Takav helikopter je uspješniji pri dejstvu iz naleta nego pri lebdenju ili malim brzinama", navodi Jokanović.

On ističe da Mi-35 danas zapravo i nije najbolji borbeni helikopter koji se proizvodi u Ruskoj Federaciji. Kako kaže, novi Mi-28 i Ka-52 su savremenije koncepcije i pružaju viši nivo zaštite posadi, imaju značajno bolje manevarske karakteristike, moćnije senzore i naoružanje, ali su i njihova prodajna cijena, kao i troškovi održavanja, značajno viši.

"Pored toga što je ekonomičnije rješenje za zemlje poput Srbije, Mi-35 ima jednu osobinu koju njegovi konkurenti nemaju - pored vatrene podrške trupama na zemlji, ovaj helikopter može da služi za specijalni desant (u transportnoj kabini prevozi do osam vojnika sa ličnim naoružanjem), za transport naoružanja i opreme ili medicinsku evakuaciju ranjenika sa linije fronta", kaže Jokanović.

On ocjenjuje da je nabavka novog helikoptera veliki napredak srpske vojske i našeg vazduhoplovstva koje je bilo u teškom stanju. "U Vojsci Srbije, kao uostalom i Vojsci Jugoslavije ranije, osjeća se velika praznina zbog odsustva pravog borbenog helikoptera, tako da do koje god varijante Mi-35 da predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije dođu na kraju pregovora. biće to veliki napredak u svakom smislu", zaključuje on.

(sputnik)