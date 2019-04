Šta u praksi znači "dupli suverenitet" koji će biti ponuđen Beogradu i Prištini?

Vijest koju su prištinski mediji prenijeli juče, da će Francuska i Njemačka na sastanku u Berlinu 29. aprila predstaviti plan za sporazum Beograda i Prištine, a radi se o ideji dvostrukog suvereniteta, izazvao je polemike i stvorio opštu zabunu u javnosti.

Dok stručnjaci "lansiranje" ove ideje tumače kao pokušaj dvije najuticajnije članice EU da vrate proces pod okrilje EU, bez obzira koja garnitura ubuduće bude na njenom čelu, javnost se pita šta to znači u praksi.

Sastanak koji su sazvali njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron, kom će prisustvovati Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini, u medijima je najavljen kao susret radi "razmjene ideja".

Predsjednik Srbije rekao je da ih 29. aprila očekuju teški razgovori, ali da to nema nikakve veze sa bilo kakvim rješenjem Kosova.

"Tamo nas ne čeka ništa dobro, odmah da znate i ne očekujem ništa dobro. Jedino očekujem početak zahteva za novi format, gde bi cilј trebalo da bude priznanje nezavisnosti, a da Srbija ne dobije ništa. Tražiće da uđemo u razgovore, a da Albanci ne ukinu takes", rekao je on, ali odbacio spekulacije da namjerava na tom sastanku da potpiše priznanje nezavisnosti Kosova.

Inicijativa za aprilski samit je sigurno posljedica činjenice da je na izmaku mandat postojećih institucija EU, koje su do sada vodile cijeli proces i svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem unele početnu konfuziju i dovele do toga da cijelio proces može da isklizne iz okvira EU, objašnjava direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.

"Tim pre jer se na ovom terenu kao više nego jak igrač pojavila Amerika koja je dodatno doprinela postojećoj konfuziji, uvodeći u igru novu varijablu, a to je razgraničenje, koja se moze tumačiti "ovako ili onako". Međutim, ona se najčešće tumači u varijanti da je reč o razmeni teritorija, što je naišlo "na nož" kod pojedinih evropskih zemalja koje se boje domino efekta na Balkanu, pre svega Nemačke i Francuske", izjavio je on za Telegraf.rs.

"Po tim informacijama, suverenitet Srbije bi se odnosio na Srbe (ma sta to značilo ) kao i na srpske svetinje. Smatram da će ova ideja odmah naići 'na nož', ne samo kod kosovske javnosti, nego i kod njihovih pregovarača, jer koliko znam situaciju, pristanak na podeljeni suverenitet bi tamo bio ravan izdaji", poručio je Popović.

On je objasnio da tvrdnje kako "postoji niz takvih slučajeva u svetu" ovde ne drže vodu, jer ne postoji nijedan koji bi se mogao u potpunosti uporediti sa kosovskim pitanjem.

"Imamo slučaj EU, gde su njene članice prenele deo svog suvereniteta na ovu evorpsku integraciju i slučaj Australije gde Engleska ima simboličan podeljeni suverenitet nad ovom zemljom, jer se na čelu države ne nalazi predsednik već britanska kraljica", rekao je Popović.

Predsjednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da Berlin i Pariz imaju paralelnu aktivnost sa Vašingtonom.

"Evidentno je da je EU potisnuta u drugi plan. Ove dve zemlje su za reformu Unije, koja bi trebalo da se okreće oko te osovine. Treba da vidimo da li su nešto iskoordinisali, ili će to biti njihova poslednja ponuda", rekao je Drecun i dodao da taj prijedlog još nije definisan.

Reagujući na navode prištinskih medija, Sergej Lavrov rekao je danas, posle sastanka sa ministrom inostranih poslova, Ivicom Dačićem, da Zapad, kad je priznavao nezakonito proglašenu nezavisnost Kosova, nije pominjao dvostruki suverenitet.

"Na Srbima je da donesu odluku. Što se tiče pritiska na Srbiju i zahteva da prizna nezavisnost Kosova, taj pritisak će se nastaviti. Pre svega SAD i aktuelna administracija obuzeti su težnjom da postignu što više spoljnopolitičkih uspeha za najkraće vreme do sledećih izbora", istakao je.

"To zahteva daleko više vremena nego da se postavljaju ultimatumi i da se traži da se oni smesta prihvate, ali to je jedini put ka stabilnom rešenju problema. Nažalost, naše zapadne kolege u principu smatraju da odlučuju o sudbini sveta i kolonijalni aspekti u mentalitetu su počeli da se ispoljavaju. Oni govore o izuzetnosti i o tome da upravo zapadna grupa zemalja ima prava da određuje ko je u pravu, a ko je kriv. Sve manje govore o međunarodnom pravu, a sve više o pravilima koje su oni izmislili i koje moraju da prihvate sve ostale zemlje, zaobilazeći SB UN i ignorišući same UN", upozorio je šef ruske diplomatije.

Ivica Dačić je objasnio da se taj prijedlog Merkelove očekuje, ali su u pitanju pretpostavke i da "ne zna da li to rješenje igdje na svijetu postoji, osim na tom papiru."

(Telegraf.rs)